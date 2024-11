Temptation Island, è guerra sui social tra Lino Giuliano e Raul Dumitras: "Sei un pagliaccio, cattivo e falso"

News VIP

Duro scontro a distanza tra Lino Giuliano e Raul Dumitras. Al centro della discussione il gossip tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e i flirt che la giovane campana avrebbe avuto dopo l'esperienza a Temptation Island.

Il triangolo formato da Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D'Apice continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare la nuova dinamica amorosa del reality show ci hanno pensato i due ex protagonisti di Temptation Island, Lino Giuliano e Raul Dumitras, che si sono duramente scontrati sui social.

Acceso scontro sui social tra Lino Giuliano e Raul Dumitras

Volano stracci sui social tra Lino Giuliano e Raul Dumitras. Tutto è nato quando Stefano Tediosi è entrato nella Casa del Grande Fratello e ha domandato a Federica Petagna se avesse baciato il tentatore Giovanni, insinuando che la stessa avesse avuto diverse frequentazioni prima di entrare nel reality show di Canale 5. Una dinamica che ha provocato la reazione di Raul Dumitras, che è intervenuto sui social lasciando intendere di essere a conoscenza di altri flirt dell'ex fidanzata di Alfonso D'Apice.

Il comportamento di Raul non è per niente piaciuto a Lino Giuliano, che non ha perso occasione per dire la sua e attaccarlo. Secondo l'ex di Alessia Pascarella, Dumitras avrebbe deciso di alimentare il gossip nella speranza di essere chiamato dagli autori del Grande Fratello per un confronto in diretta con Federica, Stefano e Alfonso:

Sei falso, cattivo e vigliacco. Se fosse stato amico di Alfonso lo avrebbe contattato prima, ma prima nessuno se ne fregava. Oggi si stanno facendo uscire cose, facendogli del male. Dovevate dirlo prima, non ora perché volete entrare al GF per avere confronti. Esci ora perché ti conviene. Noi amici veri gli faremo un bel discorso quando uscirà per svegliarlo, non gli facciamo queste cattiverie ora.

L'attacco di Lino, ovviamente, non è passato inosservato a Raul. L'ex fidanzato di Martina De Ioannon, visibilmente divertito dalla situazione, lo ha insultato e attaccato riferendosi alla sua esclusione dall'ultima edizione del Grande Fratello a causa di un commento omofobo a pochi giorno dall'ingresso: "Non mi va di dare tempo e spazio alla feccia, non c'è bisogno di gossippare su falliti o persone che nella loro vita inutile hanno avuto una sola possibilità e sono stati capaci di sprecarla". Giuliano ha poi deciso di spostare l'attenzione sul comportamento assunto dal suo ex compagno di avventura a Temptation Island.

Raul e Lino: volano pesanti accuse sui social

Dopo aver difeso Alfonso D'Apice e criticato duramente il comportamento di alcuni ex protagonisti di Temptation Island, Lino Giuliano è tornato all'attacco contro Raul Dumitras. Infastidito dal comportamento di quest'ultimo, che ha alimentato il gossip intorno ai presunti flirt di Federica Petagna, il discusso campano ha deciso di svelare alcuni retroscena inediti sul modo con cui l'ex compagno d'avventura si relazionava alle tentatrici nel villaggio dei fidanzati:

Tu come uomo non hai mai avuto niente, dal primo giorno a Temptation ho capito come eri fatto. Non volevo dirlo per non sporcargli l'immagine, ma questo pagliaccio romano nel villaggio metteva le mani dove non doveva in piscina, dove non c'erano le telecamere. Navigava sott'acqua, ci sono screen di messaggi delle tentatrici.

Come reagirà Raul di fronte alle nuove e pesanti accuse mosse da Lino? Gli autori del Grande Fratello decideranno di dare visibilità all'ex protagonista di Temptation Island e lo faranno entrare nella Casa per avere un confronto con Federica, Alfonso e Stefano? Staremo a vedere.

