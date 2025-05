Temptation Island, è finita tra Alessia Sagripanti e Mirco Rossi? L'ex tentatrice svela tutta la verità!

News VIP

L'ex tentatrice di Temptation Island, Alessia Sagripanti, rompe il silenzio sui social rivelando come stanno realmente le cose tra lei e Mirco Rossi e smentendo qualsiasi tradimento.

È finita la storia d'amore nata nel villaggio di Temptation Island tra Alessia Sagripanti e Mirco Rossi? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex tentatrice del reality dei sentimenti che, infastidita dalle ultime indiscrezioni sul suo conto, ha deciso di intervenire sui social e svelare la verità sulla sua attuale situazione sentimentale.

Alessia ha tradito Mirco? L'indiscrezione di Deianira Marzano sulla coppia

Alessia Sagripanti e Mirco Rossi sono finiti al centro del gossip per la loro situazione sentimentale. Dopo aver chiuso la lunga storia d'amore con Giulia Duranti, il ragazzo ha deciso di approfondire la conoscenza con l'ex tentatrice di Temptation Island, conosciuta nel villaggio in Sardegna. La loro storia d'amore sembrava andare a gonfie vele fino alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

A distanza di un anno dalla loro partecipazione al reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, infatti, qualcosa è cambiato complice anche il fatto che i due si mostrano davvero poco insieme sui social. A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano! Stando a quanto riportato dall'esperta di gossip, i due ex protagonisti del reality delle tentazioni di Canale 5 non sarebbero più una coppia a causa del tradimento di lei: "Sì, lei lo ha tradito! Chi di spada ferisce…". Indiscrezione che ha provocato la reazione immediata della Sagripanti, che ha deciso di intervenire sui social e raccontare come stanno realmente le cose tra lei e Mirco:

Voglio tranquillizzarvi tutti sul fatto che NESSUNO ha tradito nessuno. Non date retta a tutto quello che leggete, la maggior parte delle informazioni sono falsità per fare notizia. Io e Mirko stiamo bene, ma ci sono sicuramente delle questioni da risolvere che però non prevedono in nessun modo tradimenti inventati o discutibili ritorni al passato. Ad ogni modo se ci saranno cambiamenti da comunicarvi rispetto al nostro rapporto ve lo faremo sapere.

Alessia Sagripanti e Mirco Rossi in crisi: lei si difende dalle accuse e svela la verità

Le pesanti indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano circa la relazione tra Alessia Sagripanti e Mirco Rossi hanno provocato la reazione della diretta interessata, che ha cercato di difendersi dalle accuse e chiarire una volta per tutte la sua posizione. L'ex tentatrice di Temptation Island ha smentito il presunto tradimento, non nascondendo di star vivendo un periodo non facile, e ringraziato tutti coloro che si prendono la briga di segnalarle le "fake news": "Un abbraccio forte a tutti voi che ci sostenete e tutelate avvisandoci quando circolano false voci sul nostro conto".

Le dichiarazioni di Alessia non sono passate inosservate alla Marzano, che ha rincarando la dose aggiungendo altri dettagli: "Lei nega perché non ci fa una bella figura, ma lo ha tradito – e io so anche con chi. Quindi forse è meglio che la smetta di negare". Quale sarà la verità? E soprattutto, Mirco deciderà di intervenire per dire la sua e difendere la sua amata?

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la prossima edizione del celebre reality show delle tentazioni di Canale 5, sempre capitanato da Filippo Bisciglia, abbandonerà l'iconico villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna e si sposterà in Calabria, precisamente nella località di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Cambierà lo scenario, quindi, ma non la formula del programma.

Scopri le ultime news su Temptation Island.