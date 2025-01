Temptation Island, duro sfogo sui social di Siria Pingo: "Sono mesi che ricevo commenti del genere..."

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island Siria Pingo si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dopo aver ricevuto diversi commenti offensivi sulla sua persona e sulla relazione con Matteo Vitali.

Siria Pingo è stata tra le protagoniste dell'edizione estiva di Temptation Island insieme al fidanzato Matteo Vitali: i due avevano deciso di partecipare al docu-reality sui sentimenti perché in seguito alla perdita di peso di Siria il rapporto con lo storico fidanzato era cambiato. Inoltre, la ragazza lamentava l'assenza di interesse da parte di Matteo nei suoi confronti. Il percorso nel resort in Sardegna ha però giovato ai due innamorati, che hanno deciso di darsi una nuova possibilità e hanno lasciato il programma insieme. Tuttavia, da qualche tempo si susseguono rumors di una crisi tra i due e sembra che Siria sia diventata il bersaglio di numerosi attacchi e offese, che la dipingono come "ingrata" visti i sacrifici che Matteo ha compiuto per lei. Stanca della situazione, Siria Pingo si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social.

Temptation Island, Siria Pingo attaccata sui social: ecco il duro sfogo

Recenti voci di una rottura tra Siria Pingo e Matteo Vitali di Temptation Island lasciavano intendere che la causa fosse proprio Siria, la quale avrebbe lasciato Matteo perché si sarebbe innamorata di un altro ragazzo. Dati questi rumors, diffusi dagli esperti di gossip della rete e prontamente smentiti da Matteo Vitali, Siria era diventata oggetto di numerose offese e critiche sui social. La maggior parte dei commenti offensivi contro di lei la accusavano di essere un'ingrata per aver lasciato Matteo, nonostante il ragazzo le fosse stato accanto anche quando non aveva ancora avuto il suo cambiamento fisico.

Su TikTok, l'ex protagonista di Temptation Island ha postato un commento che ha ricevuto e ne ha approfittato per lasciarsi andare a un lungo sfogo, stanca delle continue offese. "Ti è bastato perdere 180 kg per perdere anche la testa. Tieniti stretto chi ti ha voluto quando nessuno ti guardava!" recitava l'attacco in questione e Siria ha preso la palla in balzo per dire la sua.

Siria Pingo ha affermato che a distanza di mesi dalla fine del percorso a Temptation Island continua a ricevere critiche e commenti offensivi di questa natura e che è stanca di essere attaccata così duramente, passando sempre per la cattiva della situazione: "o è da sette mesi a questa parte che continuo a ricevere commenti del genere e sorvoliamo il fatto che il pensiero tuo e di tanti altri è che Matteo è un santo sceso in terra perché si è sacrificato, è stato otto anni con una persona obesa. Quindi lui si è sacrificato e io gli devo qualcosa a vita."

Temptation Island, Siria si lascia andare a un lungo sfogo dopo le numerose critiche

Nel suo lungo sfogo su TikTok, Siria Pingo si è detta stanca di ricevere critiche per i cambiamenti a cui ha deciso di ricorrere per sentirsi bene con sé stessa, così come è stanca che Matteo venga dipinto come un "santo che si è sacrificato per stare con la ragazza obesa". Nella sua invettiva contro gli haters, Siria ha dichiarato che la loro relazione non è nata perché lei si è accontentata di Matteo, visto che nessuno la desiderava, ma peché lei e il fidanzato sono uniti da un amore sincero.

Inoltre, ha postato alcuni scatti risalenti a qualche anno fa, dai quali si evince che anche Matteo ha perso peso nel corso degli anni e questo non fa né di lei né di lui una persona da santificare: "Levatevi questa cosa dalla testa perché a stare con una persona obesa, l’altra persona non la rendi un angelo, non la rendi Dio sceso in terra. Ma di che cavolo stiamo parlando? Ci sono tante cose che non sapete".

Replicando anche a chi l'accusava di non avere gratitudine verso Matteo, Siria ha dichiarato che, anche lei, è stata di grande sostegno al fidanzato quando si sono conosciuti, perché lo ha incoraggiato a trovare lavoro e gli ha permesso di vivere con la sua famiglia. Secondo la logica degli haters, perciò, anche Matteo sarebbe debitore nei confronti di Siria, ma lei non ha mai pensato alla loro relazione in questi termini:

"Ora perché io sono dimagrita, mi dovete venire a fare questi commenti che prima nessuno mi guardava, che io devo a Matteo il dover stare con lui per sempre, anche se lui non si comporta bene, nonostante lui non mi desse attenzioni. Ma di cosa stiamo parlando?"

