Temptation Island, duro scontro a distanza tra Siria, Jenny e Alessia: tutta la verità sul loro rapporto

Siria Pingo rompe il silenzio e svela la sua verità sull'amicizia finita con Alessia Pascarella dopo Temptation Island: le parole della giovane, però, provocano la dura reazione sui social dell'ex di Lino Giuliano e Jenny Guardiano.

L'amicizia nata a Temptation Island tra Siria Pingo, Alessia Pascarella e Jenny Guardiano sembra essere ormai un lontano ricordo. Le ultime rivelazioni di Siria, poi, hanno peggiorato la situazione vista la dura reazione dell'ex di Lino Giuliano e della fidanzata di Tony Renda, che l'hanno fortemente criticata sui social.

La verità di Siria

È guerra sui social tra Siria Pingo, Alessia Pascarella e Jenny Guardiano. Tutto è nato quando Siria ha raccontato ai fan la sua verità sull'amicizia finita con le sue ex compagne di avventura. Tramite delle storie su Instagram, la giovane ex protagonista della versione estiva di Temptation Island ha spiegato di non aver mai litigato con Jenny, ma di essersi allontanata solo ed esclusivamente perché quest'ultima si è schierata dalla parte di Alessia:

Jenny ha iniziato a coalizzarsi con Alessia, ma io con lei non ho mai litigato. Mentre con Alessia è partito tutto da uno scoop che uscii da Alessandro Rosica e lei nel gruppo nostro di Temptation, quello che avevamo noi ragazze, ha iniziato ad attaccarmi dicendo che fossi stata io. Quindi io, stufa della situazione, ho preso in mano questa situazione e scrissi a Rosica dicendogli di smentire proprio perché stavo venendo attaccata da tutti. Anche perché fondamentalmente a me di Lino e Alessia non è mai fregato nulla. Ho dato le prove che non fossi stata io ma lo stesso non gli è bastato.

Le dichiarazioni di Siria, ovviamente, non sono passate inosservate ad Alessia. Infastidita, l'ex fidanzata di Lino Giuliano è intervenuta sui social e lanciato una velenosa frecciata alla sua ex compagna di avventura: "Appena iniziano a perdere follower le persone fanno di tutto per far uscire certe cose. Sono passati mesi e non aveva mai parlato. Comunque, a breve dirò tutto". Immediata la reazione della compagna di Matteo Vitale, che ha vuotato il sacco e spiegato nel dettaglio cosa è realmente successo e chiarito il motivo della sua vicinanza alla tentatrice Maika Randazzo: "Ci siamo trovate allo stesso evento, ma il problema non è lei".

La verità di Jenny e Alessia

Ma cosa è realmente successo tra le tre ex protagoniste della stagione estiva di Temptation Island? Dopo Siria Pingo, a raccontare la verità ci hanno pensato Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. Se la fidanzata di Tony Renda ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione e difendersi dalle accuse, la campana ha deciso di vuotare il sacco e raccontare come sono andate veramente le cose:

Le ragazze sanno benissimo che io con Lino non ho avuto un confronto e sanno io quanto ho sofferto quel periodo. Succede che mi confronto con loro e poi decido di andare a Napoli per avere questo confronto. Dopo un paio di giorni, esce la notizia che io e Lino ci siamo visti. Io contatto il gruppo come una pazza e tutte negano di averlo detto. Il pomeriggio mi chiama la mia amica e mi gira la storia di una chat, dove c’era scritto "Alessia e Lino si sono visti, me l’ha detto Siria". Questa storia viene cancellata e viene rimessa tagliando la parte "Me l’ha detto Siria". Lei per due ore di chiamata ha negato e alla fine ha confessato di averlo detto a Matteo. Poi uscì pure il fatto della chiamata in tempo reale. Perché hanno fatto questo? Perché dalla notizia che Lino doveva partecipare al Gf, era nata tanta invidia.

