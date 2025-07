Temptation Island: Chi è Valerio? Cognome, Età, Instagram. Tutto sul Fidanzato di Sarah

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Valerio Ciaffaroni, il fidanzato di Sarah che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Valerio

Valerio, il cui cognome è Ciaffaroni, è di origini romane. Non sappiamo qual è la sua data di nascita esatta, quindi non possiamo neanche conoscere il suo segno zodiacale; sappiamo però che ha 26 anni, di conseguenza deduciamo che sia nato tra il 1998 ed il 1999. Inoltre, attualmente lavora come cuoco.

Valerio e Sarah a Temptation Island

Valerio è fidanzato da cinque anni con Sarah, ed insieme partecipano a Temptation Island, trasmissione cult condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5, per mettere alla prova il loro amore. Entrambi hanno deciso d'intraprendere questo percorso perché bisognosi di capire se siano fatti l'una per l'altra. Queste le parole scelte da Valerio per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a scrivere alla redazione:

Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. E se lei ha scritto al programma per capire se io sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa.

All'interno del Villaggio, Sarah sta approfondendo la conoscenza con il single Salvatore, mettendo a dura prova Valerio. Infatti, quest'ultimo ha palesato sin da subito una forte gelosia nei suoi confronti.

Temptation Island: Instagram di Valerio Ciaffaroni

Il profilo Instagram ufficiale di Valerio è @valeriociaffaroni_, ma al momento è privato: per vedere i suoi post bisogna far parte dei suoi follower, che ad oggi sono circa 1000. Nella bio leggiamo "Roma" ed una frase in latino di Orazio, "Dimidium animae meae", che significa "Metà della mia anima". Non lo abbiamo rintracciato su Facebook, quindi dovremmo presuppore che non sia iscritto; c'è invece su Threads come @valeriociaffaroni_.

