Temptation Island: Chi è Valentina? Cognome, Età, Instagram. Tutto sulla Fidanzata di Antonio

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su una delle fidanzate del reality show di Canale 5, Temptation Island, Valentina!

Conosciamo meglio Valentina Riccio, la fidanzata di Antonio che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Valentina

Valentina, il cui cognome è Riccio, è di origini campane, più precisamente napoletane, ed è nata il 24 luglio del 1992; quindi è del segno del Leone e a breve compirà 33 anni. Sappiamo che è una mamma, ma al momento non ci sono notizie più precise in merito a ciò. Per quanto riguarda la sua professione, invece, dovrebbe lavorare nell'ambito della ristorazione.

Valentina e Antonio a Temptation Island

Valentina sta partecipando a Temptation Island, programma cult di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, insieme al fidanzato, Antonio, con il quale sta da circa un anno. I due, entrambi genitori, ma senza avere figli in comune, hanno capito di dover mettere alla prova il loro amore. Queste le parole scelte da lei per spiegare il motivo che l'ha spinta a contattare la redazione:

Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui. Infatti già gli ho preparato le valige, perché sicuramente durante il programma sbaglierà. Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150.000 euro al gratta e vinci, ma non è partito mai con questo amico, è partito con l fidanzata. L'ho scoperto perché un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram: "Io e te abbiamo una cosa in comune, la fidanzata". La notte è lunga e lui deve perdere tempo sul lavoro, e allora contatta le ragazze.

In effetti, non appena hanno messo piede nei rispettivi villaggi, sono subito venute alla luce le crepe del loro rapporto. Mentre Antonio ha dichiarato di essere predisposto a "cadere in tentazione", Valentina ha ammesso che lei "non gli fa cacciare un centesimo" e che la sua famiglia preferirebbero che si lasciassero, ritenendo che questa relazione non le faccia bene.

Temptation Island: Instagram di Valentina Riccio

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ricciov175, e attualmente conta circa 520 follower. Nella sua bio leggiamo: "Napoletana, Mamma, 24.07.1992, A vita è nu surris, chi nu rir mor accis". Il profilo è privato, quindi bisogna far parte dei suoi seguaci per visionare i post che pubblica. Inoltre, sappiamo che è anche presente su Threads come @ricciov175.

Scopri le ultime news su Temptation Island.