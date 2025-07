Temptation Island: Chi è Sonia M.? Cognome, Età, Instagram. Tutto sulla Fidanzata di Alessio

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su una delle fidanzate del reality show di Canale 5, Temptation Island, Sonia M.!

Conosciamo meglio Sonia Mattalia, la fidanzata di Alessio che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Sonia Mattalia

Sonia, il cui cognome è Mattalia, ha 48 anni; non è ancora nota la data di nascita esatta, quindi non sappiamo qual è il suo segno zodiacale. Invece, conoscendo la sua età, possiamo dedurre che sia nata tra il 1976 ed il 1977. Inoltre sappiamo che è di origini pugliesi: è di Orta Nova, che si trova in provincia di Foggia, appunto in Puglia. Qui esercita come avvocatessa. Infatti, dopo essersi diplomata al liceo classico, si è laureata in Giurisprudenza alla LUISS di Roma, per poi aprire il suo studio nel 2006. Tuttavia, in passato ha anche insegnato Diretto commerciale ed internazionale. Nel 2014 è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Amgas, società partecipata del Comune di Foggia.

Sonia M. e Alessio a Temptation Island

Sonia sta insieme ad Alessio Loparco da circa otto anni. I due lavorano insieme, ed adesso stanno partecipando a Temptation Island, trasmissione cult di Canale 5 al cui timone c'è Filippo Bisciglia, per mettere alla prova il loro amore. Benché sia stato lui a contattare la redazione, lei ha dichiarato:

Sinceramente avrei dovuto forse scrivere io, perché nell'arco degli ultimi due anni, io ho notato da parte sua un allontanamento ed una serie di comportamenti ed atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti. Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché l'ho aiutato quando è diventato avvocato, e di fatto esercita anche adesso in casa mia.

Poi ha aggiunto, svelando un doloroso retroscena in merito alla sua vita sentimentale:

Purtroppo io già in passato ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire, in quanto ho ritenuto di essere stata usata, e ad oggi non voglio più sbagliare.

Così, dopo aver sentito Alessio che, poco dopo essere entrato nel villaggio dei fidanzati, dichiarava di aver forse capito di stare con lei soltanto per gratitudine, Sonia ha richiesto il falò di confronto immediato.

Temptation Island: Instagram di Sonia M.

Il suo profilo Instagram ufficiale dovrebbe essere @soniamattalia. Al momento è privato, dunque bisogna far parte dei suoi follower - che ad oggi sono circa 130 - per poter visionare i contenuti che posta. Inoltre, sappiamo che mentre lei segue Alessio, quest'ultimo non la segue. Al contrario, la sua pagina FB, https://www.facebook.com/sonia.mattalia, è pubblica

