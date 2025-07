Temptation Island: Chi è Sarah? Cognome, Età, Instagram. Tutto sulla Fidanzata di Valeria

News VIP

Conosciamo meglio Sarah Esposito, la fidanzata di Valerio che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Sarah

Sarah, il cui cognome è Esposito, ed ha 24 anni. Non conosciamo né il luogo né la data di nascita, dunque non possiamo risalire al suo Segno Zodicale. Per quanto riguarda la sua professione, invece, lavora come assistente in un centro estetico.

Sarah e Valerio a Temptation Island

Sarah sta partecipando a Temptation Island, programma cult di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, insieme al fidanzato, Valerio, con il quale sta da circa cinque anni e con il quale convive. I due hanno capito di dover mettere alla prova il loro amore. Queste le parole scelte da lei per spiegare il motivo che l'ha spinta a contattare la redazione:

Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati. In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate. Quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me.

In effetti, anche all'interno del Villaggio, Sarah ha confermato di essersi scritta e vista con altri ragazzi, con i quali si sarebbe incontrata in un parcheggio, ma con i quali non sarebbe mai andata oltre. Inoltre, durante il suo "viaggio nei sentimenti" si sta avvicinando sempre di più al single Salvatore, scatenando in Valerio una forte gelosia.

Temptation Island: Instagram di Sarah Esposito

Il profilo Instagram ufficiale di Sarah è @sarahesposito, e attualmente conta circa 2000 follower. Nella sua bio leggiamo: "Cerco il mio posto nel mondo. Ass. Medico Estetico". In più, è taggato un altro profilo, @lucacandles.glow, e così scopriamo che nel tempo libero realizza candele e composizioni artigianali in cera d'oliva ed accetta ordini personalizzati. Entrambi i profili sono privati, quindi bisogna far parte dei suoi seguaci per vedere i post che pubblica.

