Temptation Island: Chi è Rosario? Cognome, Età, Instagram. Tutto sul Fidanzato di Lucia

Conosciamo meglio uno dei fidanzati del reality show di Canale 5, Temptation Island, Rosario!

Scopriamo qualcosa in più su Rosario Guglielmi, il fidanzato di Lucia che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Rosario Guglielmi

Rosario, il cui cognome è Guglielmi, ha 29 anni. Non sappiamo la data di nascita esatta, quindi non conosciamo neanche il segno zodiacale; tuttavia, dato che invece è nota la sua età, possiamo dedurre che sia nato tra il 1995 ed il 1996. Inoltre, sappiamo che è di Salerno, Campania, ma attualmente vive e lavora come manager aziendale a Milano.

Rosario e Lucia a Temptation Island

Rosario partecipa a Temptation Island, trasmissione ormai divenuta cult presentata da Filippo Bisciglia su Canale 5, perché la sua fidanzata, Lucia, con la quale sta da due anni, ha scritto alla redazione per cercare di capire se lui sia davvero la persona giusta per lei. Queste le sue dichiarazione in merito:

Scrivo a Temptation Island perché vivo questa relazione a distanza dove io sarei pronta ad una convivenza. Rosario difronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto. Vorrebbe più tempo per se stesso. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza oppure ci lasciamo definitivamente.

Lui ha controbbattuto:

Ho accettato di partecipare a Temptation Island perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante in una relazione. E penso debba essere una libera scelta e non un obbligo.

All'interno del villaggio, Rosario si è lasciato andare ad un lungo sfogo in cui ha spiegato perché è così riluttante ad andare a convivere con Lucia, pur amandola molto:

Io ho preso una mia piccola casa, è stata la prima volta per me. Quel poco spazio che ho per me è vitale, talmente tanto che cerco di condividere il 99% con lei, dal giovedì al lunedì; in quei due giorni che mi rimangono, provo a godermi questa casa nel migliore dei modi, che vuol dire anche da solo. Però lei non riesce a capire quanto è vitale per me questo spazio. Mi dispiace che non sia scattata sin dall'inizio questa magia per andare a convivere, mi dispiace perché lei fa tanti sacrifici.

Temptation Island: Instagram di Rosario Guglielmi

Il profilo Instagram ufficiale di Rosario è @rosarioguglielmi, ed attualmente conta circa 1.400 follower. Il profilo è verificato e privato, quindi bisogna far parte della cerchia dei suoi seguaci per vedere i suoi post. Nella sua bio troviamo soltanto il rimando al suo profilo Threads, @rosarioguglielmi_. Lo troviamo anche su Facebook: https://www.facebook.com/rosario.guglielmi.

