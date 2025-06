Temptation Island: Chi è Matteo Piovan? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul Tentatore del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sul modello Matteo Piovan, che ora è uno dei tentatori del reality show di Canale 5 condotto con Filippo Bisciglia, Temptation Island!

Conosciamo meglio Matteo Piovan, il modello che ad oggi è un tentatore del reality show di Canale 5 con Filippo Bisciglia, Temptation Island!

Matteo Piovan: Età, Famiglia ed Esordi del Tentatore di Temptation Island

Matteo Piovan è nato in Emilia Romagna, presumibilmente a Ravenna, il 30 novembre, quindi è del segno del Sagittario. Tuttavia, non conosciamo l'anno di nascita, quindi neanche quale sia la sua età precisa. Non conosciamo neanche il suo percorso di studi, ma quel è noto è che ad oggi è un modello piuttosto affermato, rappresentato dalla Boom Models Agency.

Temptation Island: La carriera di Matteo Piovan

Oltre ad essere un "fitness model", il che è evidente dal suo fisico scolpito, è stato eletto Modello d'Italia nel 2020 e nello stesso anno si è persino aggiudicato il titolo di Mister Italia. Ad oggi, invece, si sta per lanciare in una nuova ed esaltante avventura, la sua prima esperienza televisiva: è stato scelto per entrare a far parte del cast di Temptation Island 2025, il reality show di Canale 5 con Filippo Bisciglia, come tentatore, essendo single.

Instagram e vita sentimentale di Matteo Piovan

Il suo profilo Instagram ufficiale è @matteopiovan_, e conta circa 2.600 follower, un numero che, grazie alla partecipazione a Temptation Island, è sicuramente destinato a crescere. Sulla sua bio leggiamo una serie d'informazione che lo riguardano, tra cui il luogo di nascita, quello in cui attualmente vive ed i suoi titoli: "Ravenna - Riccione - Milano, Mister Italia 2020, Modello d’Italia 2020, Boom models agency, Fitness model". Lui è il protagonista assoluto di tutti i post che pubblica, e per la maggior parte mettono in bella mostra il suo corpo statuario.

Scopri le ultime news su Temptation Island.