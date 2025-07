Temptation Island: Chi è Lucia? Cognome, Età, Instagram. Tutto sulla Fidanzata di Rosario

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su una delle fidanzate del reality show di Canale 5, Temptation Island, Lucia!

Temptation Island: Ecco chi è Lucia

Lucia, il cui cognome è Ilardo, ed ha 27 anni. Non conosciamo né il luogo né la data di nascita, dunque non possiamo risalire al suo Segno Zodicale. Sappiamo invece che è originaria di Vignola, in provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Qui ha studiato e si laureata presso l'Università di Modena in Giurisprudenza, mentre ora lavora come consulente aziendale in uno studio di commercialisti.

Lucia e Rosario a Temptation Island

Lucia partecipa a Temptation Island, programma di Canale 5 al cui timone c'è Filippo Bisciglia, perché vuole mettere alla prova il sentimento che il suo fidanzato, Rosario, dice di provare per lei. Infatti, Lucia non capisce perché, nonostante stiano insieme da due anni, lui non voglia andare a convivere con lei. Queste le sue dichiarazione in merito:

Scrivo a Temptation Island perché vivo questa relazione a distanza dove io sarei pronta ad una convivenza. Rosario difronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto. Vorrebbe più tempo per se stesso. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza oppure ci lasciamo definitivamente.

Lui, invece, ha detto:

Ho accettato di partecipare a Temptation Island perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante in una relazione. E penso debba essere una libera scelta e non un obbligo.

All'interno del villaggio, Lucia si è lasciata andare ad un lungo sfogo con le sue compagne d'avventura:

Purtroppo sono sempre più convinta che se siamo qui è perché lui non è innamorato. Se tu pensi che la tua compagna sia una bella ragazza, non accetti di partecipare ad un programma. Se anche tu accetti di partecipare, nonostante sia io a chiamare per il discorso della convivenza, dici: "No, prendiamoci del tempo e capiamo se la convivenza potrebbe arrivare". Non accetti di venire in un programma dove sai che c'è il rischio che io possa conoscere qualcuno.

Temptation Island: Instagram di Lucia Ilardo

Il profilo Instagram ufficiale di Lucia è @luciailardo, e attualmente conta quasi 3.000 follower. Si tratta di un profilo certificato, ma privato, quindi bisogna far parte dei suoi seguaci per vedere i post che pubblica. Nella sua bio c'è soltanto il rimando al suo Threads, @luciailardo. Ha anche una pagina Facebook: https://www.facebook.com/lucia.ilardo.

