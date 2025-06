Temptation Island: Chi è Gabriel Merolla? Età, Uomini e Donne, Instagram. Tutto sul Tentatore del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno dei tentatori del reality show di Canale 5, Temptation Island, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Gabriel Merolla!

Gabriel Merolla: Età, Origini e Studi del Tentatore di Temptation Island

Gabriel Merolla ha tra i 24 ed i 25 anni, ed è originario di Napoli, in Campania. Non conosciamo precisamente la sua data di nascita, quindi non possiamo sapere neanche quale sia il suo segno zodiacale. Sappiamo però che l'anno scorso si è laureato presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, nella sua città natale, in Economia, Management e Sostenibilità.

Temptation Island: La carriera di Gabriel Merolla

Non è noto se ancora lavori oppure se sia in cerca di un'occupazione, dato che sul suo profilo Linkedin leggiamo che ha fatto uno stage per circa un anno come analista dati di maketing di Wycon cosmetics. Sempre qui leggiamo che cosa Gabriel dice di se stesso:

Ho 24 anni e ho appena terminato gli studi in Economia, Management e Sostenibilità. Oltre alla mia lingua madre, l'italiano, sono fluente in inglese e spagnolo grazie ai miei due anni accademici all'estero. Sono un ragazzo entusiasta e curioso, sempre alla ricerca di nuove conoscenze e opportunità lavorative. Il mio background accademico e le mie abilità linguistiche mi rendono un individuo versatile e desideroso di crescere professionalmente. La mia dedizione all'apprendimento e alla scoperta di nuove opportunità lavorative è una qualità che mi distingue e che credo possa portarmi lontano nella mia carriera.

Vita sentimentale e Instagram di Gabriel Merolla

Quest'anno sarà uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Isalnd, reality show di Canale 5 con Filippo Bisciglia, anche se questa non sarebbe la sua prima esperienza televisiva. Infatti, qualche mese fa è stato anche un corteggiatore del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tuttavia, la sua avventura qui non è durata a lungo, visto che la tronista Francesca Sorrentino lo ha eliminato molto presto. Il suo profilo Instagram, invece, è @gabriel__merolla, che ad oggi è privato e conta circa 3.000 follower, un numero sicuramente destinato a crescere, vista la sua partecipazione al sopracitato programma TV.

