Temptation Island: Chi è Flavio Ubirti? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul Tentatore del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno dei tentatori del reality show di Canale 5, Temptation Island, il calciatore Flavio Ubirti!

Scopriamo qualcosa in più su Flavio Ubirti, il calciatore che ora partecipa come tentatore al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Flavio Ubirti: Età, Origini ed Esordi del Tentatore di Temptation Island

Flavio Ubirti è nato a Figline Valdarno, in Toscana, il 2 maggio del 2001; quindi è del segno del Toro ed ha da poco compiuto 24 anni. Si tratta di un calciatore. Come leggiamo sul sito transfermarkt.it, è alto 1,86 m ed è un portiere. Attualmente, gioca per la Baldaccio Bruni Calcio. Dal 2017 ha però cambiato diverse squadre, come ad esempio l'Arezzo o il Cannara. Inoltre, nel suo passato c'è anche un'esperienza presso la Nazionale Under 17.

Temptation Island: La carriera di Flavio Ubirti

Nonostante giochi a calcio in modo professionistico, è anche un modello. Infatti, evidentemente gli piace conciliare queste due sue grandi passioni. Ad oggi, viene rappresentato dall'agenzia toscana Alex Model. In più, è alla sua prima esperienza televisiva: è stato scelto per entrare a far parte del cast di Temptation Isalnd 2025, il reality show di Canale 5 con Filippo Bisciglia, nel ruolo di tentatore, visto che è single.

Vita sentimentale e Instagram di Flavio Ubirti

Il suo profilo Instagram ufficiale è @flavio__ubirti, è pubblico e conta circa 4.000 follower, un numero che, senza ombra di dubbio, è destinato a crescere, vista la sua partecipazione a Temptation Island. Qui possiamo trovare diversi post in cui gioca a calcio, posa davanti all'obiettivo, oppure semplicemente si diverte con famigliari ed amici, con i quali ama viaggiare e divertirsi.

Scopri le ultime news su Temptation Island.