Temptation Island: Chi è Antonio? Cognome, Età, Instagram. Tutto sul Fidanzato di Valentina

News VIP

Conosciamo meglio uno dei fidanzati del reality show di Canale 5, Temptation Island, Antonio!

Scopriamo qualcosa in più su Antonio Panico, il fidanzato di Valentina che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Antonio

Antonio, il cui cognome è Panico, è di origini campane, e presumibilmente napoletane. Non sappiamo qual è la sua data di nascita esatta, quindi non possiamo neanche conoscere il suo segno zodiacale; sappiamo però che ha 33 anni, di conseguenza deduciamo che sia nato tra il 1991 ed il 1992. La sua professione non è nota, ma da quel che è emerso finora svolge un'occupazione che lo costringe a dei turni notturni. Inoltre, è già stato sposato, però ora è separato. Da questo matrimonio sono nati dei figli.

Antonio e Valentina a Temptation Island

Antonio è fidanzato da un anno con Valentina, ed insieme partecipano a Temptation Island, trasmissione cult condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5, per mettere alla prova il loro amore. A scrivere alla trasmissione è stata lei perché non riesce a fidarsi di lui:

Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui. Infatti già gli ho preparato le valige, perché sicuramente durante il programma sbaglierà. Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150.000 euro al gratta e vinci, ma non è partito mai con questo amico, è partito con l fidanzata. L'ho scoperto perché un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram: "Io e te abbiamo una cosa in comune, la fidanzata". La notte è lunga e lui deve perdere tempo sul lavoro, e allora contatta le ragazze.

Antonio, non appena è entrato nel villaggio, ha dichiarato:g

Conoscendomi è tosta, perché io cado facilmente in tentazione. Sono debole con le donne, non ci posso fare niente. La carne è carne, è normale. Non stai con la tua ragazza, è normale che un giorno, e due, e tre e quattro. Quindi può darsi pure che può scattare qualcosa, il contatto fisico. La carne è carne. A me fa sangue la carne.

Temptation Island: Instagram di Antonio Panico

Il profilo Instagram ufficiale di Antonio è @tony_panico, ma al momento è privato: per vedere i suoi post bisogna far parte dei suoi follower, che ad oggi sono circa 680. Non c'è una bio, mentre nell'immagine profilo è proprio in compagnia della sua fidanzata Valentina. Non lo abbiamo rintracciato su Facebook, quindi dovremmo presuppore che non sia iscritto.

Scopri le ultime news su Temptation Island.