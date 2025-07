Temptation Island: Chi è Alessio? Cognome, Età, Instagram. Tutto sul Fidanzato di Sonia M.

News VIP

Conosciamo meglio uno dei fidanzati del reality show di Canale 5, Temptation Island, Alessio!

Temptation Island: Ecco chi è Alessio Loparco

Alessio, il cui cognome è Loparco, ha 39 anni. Non sappiamo la data di nascita esatta, quindi non conosciamo neanche il segno zodiacale; tuttavia, dato che invece è nota la sua età, possiamo dedurre che sia nato tra il 1985 ed il 1986. Inoltre, ha origini pugliesi: è della provincia di Foggia, appunto in Puglia. Sappiamo anche che ha studiato per diventare avvocato, e che al momento esercita nello studio che condivide con la sua compagna, Sonia Mattalia.

Alessio e Sonia M. a Temptation Island

Alessio ha deciso di prendere parte a Temptation Island, programma ormai cult di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, per mettere alla prova il suo rapporto di coppia con Sonia. Queste le sue dichiarazione in merito:

Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento, e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressocché negative che mi fanno soffrire.

Lei ha controbattuto:

Sinceramente avrei dovuto forse scrivere io, perché nell'arco degli ultimi due anni, io ho notato da parte sua un allontanamento ed una serie di comportamenti ed atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti.

In effetti, non appena è entrato nel villaggio dei fidanzati, Alessio ha confessato:

Io non so se amo ancora Sonia, o peggio ancora se non l'ho mai amata. Da qui a dire "la ami", io sono sincero, purtroppo non sono in grado di poterlo dire con certezza. Mi ha dato un tetto sopra le testa, mi ha dato autonomia, mi ha dato un mezzo attraverso il quale io ho potuto realizzare i miei sogni, e il mio sogno era raggiungere l'obiettivo di diventare avvocato; lei mi ha messo in condizioni di raggiungerlo.

Senza pensarci troppo, Sonia ha chiesto immediatamente il falò di confronto, e lui ha reagito in maniera inaspettata: ha iniziato a piangere perché distrutto al pensiero di dover abbandonare il programma così presto.

Temptation Island: Instagram di Alessio Loparco

Il profilo Instagram ufficiale di Alessio è @alessio.loparco.52, ed attualmente conta circa 400 follower, tra i quali troviamo proprio Sonia; tuttavia, lui non segue lei. Il profilo è pubblico, ma ci sono soltanto quattro post; le foto in questione lo ritraggono perlopiù in vacanza. Inoltre, grazie a dei post in cui è stato taggato, scopriamo che gli piace giocare a calcio: fa parte della squadra degli avvocati di Foggia, vincitrice della coppa degli ordini forensi in una finale contro gli avvocati di Bologna.

