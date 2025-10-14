Temptation Island, Carlotta Dell'Isola in apprensione per il figlio fa un accorato appello ai fan: "Donate il sangue"

News VIP

L'ex volto di Temptation Island, Carlotta Dell'Isola, in forte apprensione per il figlioletto di un anno, lancia un importante appello ai suoi follower.

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino stanno affrontando un momento molto difficile con il loro bambino, il quale potrebbe avere un serio problema di salute. Pertanto, la ex di Temptation Island ha voluto lanciare un importante appello ai suoi follower.

Carlotta Dell'Isola preoccupata per il figlioletto

Non è un bel momento per Carlotta Dell'Isola e per suo marito, Nello Sorrentino, due ex protagonisti di Temptation Island. Benché la coppia non sia mai entrate nei particolari, di recente la Dell'Isola si è un po' aperta con i suoi numerosi follower, mostrando il suo lato più fragile. Stando a ciò che lei ha raccontato e ha fatto intendere, il figlioletto, Niccolò Domenico, il quale ha da poco compiuto un anno, avrebbe dei seri problemi di salute. Infatti, la Dell'Isola ha fatto chiaramente riferimento al difficile percorso che stanno affrontando nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

L'accorato appello di Carlotta Dell'Isola ai suoi fan

Sempre piuttosto provata, in questi giorni la Dell'Isola ha voluto lanciare un importante appello ai suoi seguaci. Sottolineando quanto sia fondamentale donare il sangue, perché si tratta di un nobile gesto che può davvero salvare la vita ad altre persone, e magari a dei bambini, la giovane ha chiesto ai suoi fan di non tirarsi indietro:

Ci tenevo a chiedervi, se potete e se siete di Roma, se vi va, di donare il sangue. Sono argomenti delicati, e sembra che alcune situazioni non ci tocchino fino a quando non arrivano in faccia. Vi do i giorni, è importante: donate. Salvate la vita a bambini che ne hanno bisogno.

Commossa, la Dell'Isola ha spiegato ai follower in che modo poter donare il sangue nella Capitale, specificando anche che, per di più, è come fare delle analisi in modo del tutto gratuito.

Carlotta Dell'Isola non festeggerà il primo compleanno del figlioletto

Attualmente, né la Dell'Isola né suo marito hanno voluto rivelare quale sia il problema di salute del loro figlioletto, ma di certo non si tratta di qualcosa di poco conto. Tra l'altro, nelle ultime IG Stories che ha postato, la ragazza ha persino detto che non festeggeranno il compleanno del piccolo Niccolò Domenico, poiché non ci sono i presupposti per farlo, ma che hanno in progetto di fare una festa ancora più grande e sentita il prossimo anno:

Il polletto ha fatto un anno. L'anno prossimo spero che ci rifaremo e festeggeremo, e avremo un doppio motivo per festeggiare. So già che sarà una festa sensata, anche perché le feste di un anno si fanno più per i genitori che per i bambini, dato che i bambini non camminano, non parlano e non si ricorderanno nulla. Quindi, poco male. Io sono una che ama i compleanni, ma in questo periodo no. Specialmente quando ci sono i compleanni e non puoi festeggiare...