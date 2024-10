Temptation Island cambia programmazione: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata del programma

News VIP

Belle notizie per i numerosi fan di Temptation Island. L'ultima puntata del docu-reality show delle tentazioni andrà in onda martedì 22 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

La nuova edizione di Temptation Island fa il boom di ascolti e si allunga di una settimana. L’ultima puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, prevista per martedì 15 ottobre, andrà in onda il prossimo 22 ottobre in prima serata su Canale 5.

Temptation Island si allunga di una settimana

Bellissime notizie per tutti i numerosi fan di Temptation Island. Il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia si allungherà di una settimana. Una decisione presa, come riportato da Fanpage, a seguito del successo ottenuto in termini di ascolti, testimoniando l'interesse crescente per le dinamiche delle coppie in gioco.

Con l'uscita di scena di Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Sara El Moudden e Fabio Mascaro, Diandra Pecchioli e Valerio Palma, i protagonisti ancora in gara nel famoso villaggio delle tentazioni sono: Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Titty Scialò e Antonio Maietta, ed infine Mirco Rossi e Giulia Duranti. Le quattro coppie si siederanno di fronte al conduttore Filippo Bisciglia per prendere la decisione finale nel corso delle ultime due puntate.

Le anticipazioni della sesta puntata di Temptation Island

La sesta puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 15 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, le cose non si metteranno per niente bene per le coppie rimaste nel villaggio in Sardegna: Titty si mostrerà furiosa nei confronti del fidanzato Antonio. Filippo Bisciglia bloccherà l'esterna di Mirco e Alessia per comunicargli la richiesta di Giulia. Mirco accetterà il falò di confronto anticipato? Grande delusione anche per Michele, che vedrà delle nuove immagini della sua fidanzata Millie insieme a uno dei tentatori di questa edizione.

