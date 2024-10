Temptation Island, botta e risposta a distanza tra Alfred Ekhator e la tentatrice Sofia Costantini

News VIP

Scontro sui social tra Alfred Ekhator e la tentatrice Sofia Costantini: volano accuse tra l'ex fidanzato di Anna Acciardi e la tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island: "Guarda caso...".

Continua il botta e risposta a distanza tra Alfred Ekhator e la single Sofia Costantini. Dopo l’inaspettata confessione di lui, a proposito delle intenzioni della tentatrice dopo la fine di Temptation Island, è arrivata la replica di lei, che ha lanciato una velenosa frecciata alla coppia dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Le accuse di Alfred e la replica di Sofia

Subito dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne, Alfred Ekhator ha letteralmente sbottato sui social e svelato tutta la sua verità. Stando alle parole dell'ex volto di Temptation Island, la tentatrice Sofia Costantini gli avrebbe chiesto di fingere di avere una relazione solo ed esclusivamente per visibilità. "Ha sempre finto per altro".

Le accuse mosse da Alfred hanno provocato la reazione immediata della tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island. Sofia si è infatti lasciata andare a un duro sfogo sui social in cui ha fatto riferimento ad una cena, tenutasi tra gli ex protagonisti del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia:

Ho aspettato a replicare, convinta che avrei trovato ieri sera Alfred alla cena di gruppo e avrei potuto parlarci di persona per chiedergli a lui direttamente delle spiegazioni sulle caz** ate che ha detto nell’ultima intervista. Ma a quanto è parso, Alfred non si è presentato e non è venuto alla cena di tutti i ‘fidanzati’ e ‘tentatrici. Chissà come mai, perché e con chi era…Guarda caso, ieri sera, anche Anna non si è presentata alla cena nell’altro locale delle ‘fidanzate’ e ‘tentatori’ dicendo che aveva perso il treno…che coincidenza. Direi che il filone della riconquista e dell’infangare in qualsivoglia modo me per ripulirti e ritornare alla coppia originale procede bene. Fate quello che volete, ma fatelo senza di me o senza usare me e la mia persona, se vi amate così tanto vi auguro di essere felici e di ritornare presto alle origini.

La segnalazione della single Sofia

Stando a quanto sostiene Sofia Costantini, i due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, dopo aver scelto di interrompere la loro storia d'amore, starebbero nuovamente cercando di trovare un punto d'incontro per tornare ad essere una coppia. Cosa succederà ora tra Alfred Ekhator e la tentatrice? Anna Acciardi rimarrà in silenzio o deciderà di intervenire nuovamente per raccontare la sua versione dei fatti?

