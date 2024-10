Temptation Island, Antonio prende il palo dalla Tentatrice poi fa una figuraccia con Titty

News VIP

La sesta puntata di Temptation Island, in onda martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, ha visto protagonisti Titty e Antonio di un infuocato falò di confronto, dopo la figuraccia del partenopeo, scaricato dalla tentatrice Sara.

La nuova stagione di Temptation Island ci sta regalando dei picchi di trash mai visti prima. Tra Filippo Bisciglia costretto ad improvvisarsi un nuovo Jack Sparrow e anelli gettati nel fuoco neppure fossimo sul set di qualche film di Tolkien, è andato in scena il falò di confronto anticipato tra Titty e Antonio, non prima che il partenopeo prendesse un clamoroso palo dalla tentatrice Sara. Piuttosto che rimanere ancora nel villaggio dei fidanzati e dover fingere di corteggiarlo, la ragazza se l’è data a gambe!

Temptation Island, Sara rifila un clamoroso palo ad Antonio

La sesta puntata di Temptation Island, andata in onda martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, ha regalato agli amanti del trash delle perle rare di televisione italiana. La puntata si apre con Filippo Bisciglia che si improvvisa un capitano pirata per raggiungere Mirco e costringerlo al falò di confronto con la fidanzata Giulia, poi si passa al dongiovanni di questa edizione che ha fatto una clamorosa figuraccia in diretta nazionale. Stiamo parlando di Antonio. Il partenopeo e la fidanzata Titty hanno deciso di partecipare perché, a causa di alcuni tradimenti, lei non si fida più ed è diventata esageratamente gelosa nei confronti del suo compagno nonché promesso sposo. Neppure il tempo di infilare un costume per prendere il sole in spiaggia che Antonio sgancia la bomba e rivela di non essere più certo dei sentimenti che prova per Titty, lasciandosi andare a retroscena che un qualunque uomo degno di chiamarsi così non avrebbe mai rivelato in tv, come quello che riguarda la proposta di matrimonio all’ombra della Tour Eiffel.

Avendo scoperto la verità, Titty si cala nei panni di Frodo Baggins e distrugge l’anello del potere nel fuoco del falò, facendo urlare il pubblico da casa per la scena surreale appena vista. Torniamo a noi, Antonio si è attaccato alla povera tentatrice Sara, che in ogni modo cerca di tenerlo lontano nonostante il profumo del bonifico la porti a fare un piccolo sforzo, almeno nel fingersi contenta di potergli parlare. Antonio viaggia con la mente, convinto di averla conquistata con il suo charme - ma del resto quale donna non cederebbe giusto?! - e Sara ci serve il colpo di scena che tutti pregavano di poter vedere, qualcosa di mai visto prima a Temptation Island. Quando Antonio le propone una gita fuori porta, pur di non trascorrere ancora del tempo con lui, Sara si tira indietro e non contenta fa le valige e lascia il programma. Una scena epica, applausi di dieci minuti per lei e una grande soddisfazione per Titty, che vede il suo fidanzato messo in ridicolo dopo il pessimo trattamento ricevuto.

Temptation Island, Antonio fa una figuraccia con Titty

Sconsolato per il due di picche che gli ha rifilato Sara, Antonio riceve una comunicazione importante dal presentatore di Temptation Island, che gli comunica che la sua fidanzata Titty vuole vederlo al falò di confronto anticipato. Ammettiamolo, per un momento tutti abbiamo temuto che la partenopea si riprendesse il fidanzato nonostante nel villaggio delle fidanzate si fosse mostrata risoluta, ma fortunatamente è stato il timore di un moneto. Con la faccia da cane bastonato, Antonio arriva al falò e viene letteralmente sommerso dalle parole di Titty che ha - giustamente - deciso che non valeva la pena neppure ascoltarlo.

Lui, tuttavia, tenta la carta della “sincerità” che sembra essere così cara ai protagonisti di questa edizione del programma di Canale 5, facendo l’ennesima figuraccia dato che ha trascinato la fidanzata nel programma accusandola di gelosia per poi rivelare di nascosto di non esserne innamorato. Insomma, Antonio sembra più dispiaciuto per il rifiuto di Sara che per l’addio a Titty che, senza perdere un colpo, lo saluta sfottendolo davanti al falò di confronto anticipato, durante il quale Filippo Bisciglia mostra l’anello incenerito dal fuoco dopo essersi a stento trattenuto dal prendere anche lui in giro il partenopeo per le sue esternazioni. Epico!

