Temptation Island, Antonio messo in ridicolo dagli amici per il due di picche della tentatrice Sara

Antonio guarda in diretta la puntata del suo falò di confronto con Titty a Temptation Island, insieme agli amici. Quando la single Sara gli dà il palo, quest’ultimi lo sbeffeggiano sui social.

Antonio Maietta è riuscito dove nessuno prima di lui aveva neppure osato tentare, uscendo da solo da Temptation Island dopo una pessima figura fatta con la fidanzata Titty, e ricevendo anche un clamoroso palo dalla tentatrice Saretta. Quest’ultima, infatti, pur di non dover condividere con lui una gita fuori dal villaggio dei fidanzati, ha preferito abbandonare il programma condotto da Filippo Bisciglia. Gli amici di Antonio, guardando con lui la puntata, non hanno resistito a prenderlo in giro pubblicamente con alcuni video sui social.

Temptation Island, il clamoroso palo preso da Antonio fa discutere

Nel corso della sesta e penultima puntata della nuova stagione di Temptation Island abbiamo assistito all’epilogo del percorso di Antonio Maietta e Titty Scialò nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Mentre la partenopea ha preso consapevolezza di sé stessa e delle proprie esigenze come donna prima che come fidanzata, arrivando a gettare l’anello di fidanzamento nel falò per dimostrare la sua volontà di mettere fine alla storia d’amore che le ha fatto molto male, Antonio era totalmente preso dalla single Sara. Tutti gli spettatori, anche quelli meno attenti, si sono accorti che tra i due era il partenopeo ad essere più affascinato da questo rapporto, tenuto sempre con il freno a mano da Sara che non sapeva più come far capire ad Antonio di non provare chissà quale grande interesse per lui. Il colpo di grazia è arrivato quando lui ha provato a proporle di passare insieme una giornata fuori dal villaggio dei fidanzati, per conoscersi meglio, e lei ha reagito in modo inaspettato rifiutando l’invito per poi rifilargli un clamoroso palo, scegliendo addirittura di lasciare Temptation Island pur di allontanarsi.

Una scena onestamente patetica, soprattutto perché Antonio non è riuscito neppure a dissimulare di esserci rimasto malissimo per aver creato nella sua mente un film impossibile con finale romantico con Sara. Al falò di confronto anticipato con Titty, che si è gustata tutta la scena nel pinnettu, Antonio sembrava ancora con la mente altrove e tra i due è finita nel modo che tutti speravano: la coppia è uscita separata dal reality show di Canale 5. Inutile dire che sui social da giorni non si parla di altro con tantissimi commenti, anche al vetriolo, contro Antonio e tanti complimenti a Sara che se l’è svignata quando avrebbe potuto fingere e ottenere ulteriore visibilità in televisione.

Temptation Island, Antonio deriso dagli amici per il palo di Sara

La scena di Sara che abbandona il villaggio dei fidanzati di Temptation Island pur di non stare con Antonio un minuto in più è diventata virale. Tantissimi i commenti social a quanto accaduto a Maietta, che di certo non è uscito in modo positivo da questa sua esperienza televisiva. A peggiorare la situazione sono proprio gli amici dell’ex fidanzato di Titty, che hanno guardato in diretta su Canale 5 la sesta puntata, non resistendo quando è andata in onda la scena in cui Sara tenta garbatamente di spiegare al partenopeo di non essere in alcun modo interessata a lui.

Gli amici di Antonio sono scoppiati a ridere prendendolo in giro in modo vistoso, facendo anche commenti sul suo fisico che non avrebbe mai potuto conquistare una ragazza come la tentatrice. Insomma, Antonio non è stato risparmiato neppure dai suoi più cari amici, tra cui appare anche Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina Tavassi. Inutile dire che questi video sono diventati virali sui social, in particolare su X dove gli utenti non si sono risparmiati nei confronti di Maietta.

Antonio deriso dagli amici mentre guarda la puntata #TemptationIsland pic.twitter.com/5Rs9Y0gpnx — Pristina Bova (@PristinaBova) October 15, 2024

