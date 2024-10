Temptation Island Anticipazioni, finale amaro per Millie: Michele prende una decisione drastica

News VIP

Continua il viaggio nei sentimenti di Millie e Michele a Temptation Island. Le Anticipazioni della nuova puntata ci rivelano che per l’esuberante fidanzata potrebbe esserci un colpo di scena amaro. Scopriamo insieme i dettagli.

Manca sempre meno al capitolo finale del viaggio dei sentimenti delle coppie di Temptation Island. Per Millie e Michele la situazione non è certo delle più rosee: lei flirta senza pudore con il single Alex, elencando senza pietà tutte le mancanze del suo fidanzato, mentre lui si sfoga sul rapporto e conferma che Millie non è e non sarà mai la donna che lo porterà all’altare e a formare una famiglia. Insomma, la vicenda si fa tesa e per la bella ed esuberante fidanzata potrebbe arrivare un epilogo decisamente amaro. Scopriamo insieme le Anticipazioni sul reality show delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Temptation Island, Millie e Michele sempre più distanti

Non sono sicuramente una delle coppie protagoniste assolute di questa stagione, ma anche Millie e Michele sanno come tenere il pubblico di Temptation Island con il fiato sospeso, soprattutto ora che la situazione si fa sempre più complicata. Ma partiamo con ordine. La coppia ha deciso di prendere parte al reality show condotto da Filippo Bisciglia per volere di Millie che si trova in una posizione scomoda: avendo frequentato per un periodo un amico di Michele prima di innamorarsi di lui ed essendo una donna appariscente ed esuberante, si trova a dover combattere contro il pregiudizio del suo fidanzato che non riesce proprio a fidarsi di lei. Entrati dei rispettivi villaggi, Millie ha scoperto che la situazione è ben più drammatica di quello che potesse pensare: Michele, infatti, non perde occasione per ribadire quanto lei sia lontana dall’idea di compagna ideale che ha sempre avuto, quanto i suoi abiti sensuali siano eccessivi, e quando la sua voglia di essere sempre al centro dell’attenzione con gli uomini lo metta in imbarazzo, al punto da pensare di non poter costruire con lei alcun futuro.

Millie è spiazzata e delusa dalle parole del suo fidanzato, spiega la sua versione dei fatti discolpandosi, ma ciò non le impedisce di flirtare senza pietà con il single Alex. Sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio delle fidanzate, infatti, Millie ha espresso la sua preferenza per l’affascinante single, ammettendo di sentirsi addirittura in difficoltà con lui dal momento che percepisce una forte attrazione fisica e mentale. Questa vicinanza non ha fatto piacere a Michele che, soprattutto nel corso dell’ultima puntata, ha mostrato i primi segni di cocente gelosia nei confronti della sua fidanzata per poi sfogarsi, ribadendo che una donna così non potrebbe mai essere al suo fianco per sempre. Insomma, i due si trovano davanti ad una situazione di stallo dato che Michele sembra pronto a lasciare la sua fidanzata ma non vuole chiamarla al falò, mentre lei si difende ma non fa nulla per dimostrare al suo fidanzato di potersi fidare dato che la confidenza che si prendere con Alex va ben oltre lo scherzo e l’amicizia che può instaurarsi tra uomo e donna. Le Anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island, ci svelano che potrebbe esserci un colpo di scena tra i due, un epilogo molto amaro per Millie che fino ad ora sembra comunque segretamente convinta di poter riconquistare il suo fidanzato.

Temptation Island, Millie riceve un due di picche al falò finale?

Millie e Michele sono giunti a nuove consapevolezze grazie al loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island. C’è un grande ma, tuttavia, da considerare. Mentre Michele prende sicurezza e ha testimonianza diretta che le sue paure sul comportamento poco fedele della sua fidanzata si possono concretizzare se lui non le è accanto, lei continua a difendersi con un braccio arpionato al single Alex e sembra certa di avere la verità dalla sua. Ed è per questo che, stando alle Anticipazioni, Millie potrebbe rimanere scottata durante il falò di confronto finale con il suo fidanzato, dato che Michele sembra del tutto intenzionato a chiudere con lei e cercare la sua vera anima gemella. Il pubblico di Temptation Island, tuttavia, è ben più curioso di assistere ad un altro falò di confronto ovvero quello tra Alfred e Anna, dopo che lui ha baciato la tentatrice Sofia e ha deciso di vedere la sua fidanzata per spiegarle la situazione.

Sotto al post Instagram dedicato a Milli e Michele, infatti, si leggono diversi commenti da parte dei fan del programma che ammettono di non trovare interessante questa coppia, e di essere invece già pronti con i popcorn in mano per assistere all’ira funesta di Anna, che da buona siciliana pensano tutti sia pronta a smontare in mille pezzi il suo fidanzato traditore e bugiardo. Nel frattempo arrivano le prime segnalazioni su Alfred e la single Sofia, che avrebbero già messo fine al loro flirt a distanza di pochissime settimane dalla fine delle riprese.

