Temptation Island, Anna Acciardi insieme al tentatore Yousif dopo la rottura con Alfred Ekhator? Lei svela la verità!

Flirt in corso tra Anna Acciardi e Yousif Elshafi? L'ex fidanzata di Alfred Ekhator sbotta sui social e svela come stanno realmente le cose tra lei e il tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island.

Anna Acciardi ha ritrovato il sorriso insieme a Yousif Elshafi ? A raccontare come stanno realmente le cose ci ha pensato l'ex discussa protagonista di Temptation Island che, tramite una storia pubblicata su Instagram, ha smentito qualsiasi flirt con il tentatore dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

La verità di Anna sul flirt con l'ex tentatore Yousif

Anna Acciardi è stata una delle protagoniste assolute dell'ultima edizione di Temptation Island. Il suo viaggio nei sentimenti, che è stato un'altalena di emozioni, è finito nel peggiore dei modi, ovvero con un tradimento da parte del suo fidanzato. Per chi non lo sapesse, Alfred Ekhator si è lasciato trasportare dalla passione con la single Sofia Costantini, con la quale aveva intrapreso una frequentazione al di fuori del programma, durata però poche settimane.

Se Alfred ha deciso di chiudere anche la sua frequentazione con Sofia, Anna ha preferito prendersi del tempo per se stessa. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, però, la giovane si starebbe frequentando con l'ex tentatore Yousif Elshafi. I due sarebbero stati avvistati al centro commerciale, dove si sarebbero anche baciati.

A svelare come stanno realmente le cose tra i due protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island ci ha pensato proprio Anna. Commentando una delle notizie uscite negli ultimi giorni circa il flirt con Yousif, l'ex fidanzata di Alfred ha chiarito la sua attuale situazione sentimentale: "Io e Yousif siamo amici. Questo weekend siamo stati TUTTI insieme a Roma. Al centro commerciale eravamo insieme ma NON SIAMO MAI STATI IN UN PARCHEGGIO A BACIARCI. Mi sta bene che parliate di me ma sarebbe giusto che diciate il vero e non che diffondiate solo FAKE NEWS".

Anna vicina al single Yousif, la reazione di Alfred

La segnalazione di Deianira Marzano sulla nuova frequentazione di Anna Acciardi non è passata inosservata ad Alfred Ekhator. Rispondendo ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, il discusso protagonista di Temptation Island 2024 ha commentato il possibile avvicinamento della sua ex al tentatore Yousif Elshafi: "Sono contento che lei sia felice, perché alla fine è una persona a cui tengo e le auguro il meglio". Alfred ha colto l'occasione anche per ribadire la sua posizione nei confronti di Sofia Costantini e smascherarla una volta per tutte. Dopo esserse stato accusato e duramente attaccato più volte dalla single, il ragazzo si è preso la sua rivincita pubblicando i finti biglietti di un presunto viaggio a New York che avrebbero dovuto fare insieme. Come reagirà lei? Arriverà una replica?

