Temptation Island, Anna Acciardi al vetriolo contro la nuova fiamma di Alfred Ekhator

Anna Acciardi e Alfred Ekhator si sono detti addio dopo il falò di confronto a Temptation Island, ma la prima non ha mancato di lanciare una pesante frecciatina contro la nuova fiamma dell'ex. Ecco cosa è successo.

Alfred Ekhator è uscito allo scoperto con la nuova fiamma pochi giorni fa e non è tardata ad arrivare la reazione di Anna Acciardi, sua ex fidanzata con la quale ha preso parte alla precedente edizione di Temptation Island. I due, dopo che Alfred si è avvicinato a una delle tentatrici, Sofia Costantini, hanno discusso duramente al falò di confronto, decidendo così di chiudere la loro relazione. A distanza di quasi un anno dalla partecipazione al docu-reality sui sentimenti di Canale 5, Alfred ha ritrovato il sorriso accanto a una nuova compagna, Marta Capuozzo. Ma, Anna Acciardi non ha mancato di lanciare una frecciatina alla nuova coppia...

Temptation Island, Anna Acciardi lancia una frecciatina alla nuova compagna di Alfred Ekhator

Con un post sui social, Alfred Ekhator ha annunciato ufficialmente di aver trovato una nuova compagna, Marta Capuozzo. Quest'ultima è molto attiva sui social e ha attirato l'attenzione dell'ex fidanzata di Alfred, Anna Acciardi. Con la ragazza siciliana, Alfred aveva preso parte a Temptation Island, perché Anna riteneva che il fidanzato si approfittasse della sua generosità e non le desse le giuste attenzioni.

Nel corso dei 21 giorni di percorso, Alfred era capitolato tra le braccia di Sofia Costantini, provocando la rabbia di Anna. Durante un acceso confronto, i due si sono rinfacciati le rispettive mancanze e Anna ha deciso di chiudere la sua relazione con Alfred, che ha poi vissuto un breve flirt con Sofia Costantini.

Anche la simpatia con la tentatrice ha avuto vita breve, a causa delle divergenze reciproche e di una serie di litigi che li hanno allontanati. A distanza di mesi, tuttavia, Alfred ha ritrovato l'amore con Marta Capuozzo e ha postato alcuni scatti insieme sui social, dopo essere stati paparazzati qualche settimana fa in un locale di Ostia. Il post è stato preso d'assalto dai commenti di amici ed ex protagonisti di Temptation Island, ma non è mancata anche la frecciatina di Anna Acciardi nei loro confronti.

Temptation Island, Alfred esce alla scoperto con una nuova compagna: la reazione di Anna Acciardi

A commentare la notizia che il suo ex aveva ritrovato l'amore è stata anche Anna Acciardi: l'ex protagonista di Temptation Island non si era mai tirata indietro dal lanciare frecciatine contro Alfred, accusandolo di averle spesso mancato di rispetto e togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. Nel corso di una diretta social, Anna ha risposto ad alcuni commenti dei fan. Dapprima si è detta d'accordo di non voler più parlare di Alfred Ekhator e di voler proseguire con la sua vita.

Tuttavia, poco dopo, ha lanciato una frecciatina velenosa contro la nuova compagna di Alfred, dichiarando di preferirle Sofia Costantini, con cui l'ex l'aveva tradita a Temptation Island: "Preferisco Sofia alla nuova fidanzata di Alfred" ha commentato ironica sui social. A sua volta, Marta Capuozzo ha pubblicato un messaggio su Ig: in una storia che sembrava una replica alle parole di Anna, Marta ha commentato:

"La cattiveria mi stupisce sempre. Quando la subisco, rimango lì a fissarla come fosse una bestia dalla quale non mi so difendere. E sebbene non diventerò mai grande abbastanza da imparare a comprenderla, non diventerò mai neanche tanto povera d’animo da imparare a praticarla"

