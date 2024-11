Temptation Island, Andrea Piteo, nuovo fidanzato di Giulia Duranti, ha rivelato quando è iniziata la loro relazione

News VIP

Giulia Duranti, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha iniziato una frequentazione con Andea Piteo, conoscente del suo ex fidanzato. Ai rumors su quando sia iniziata la loro storia, ha replicato Piteoli. Ecco cosa ha raccontato.

Dopo rumors e indiscrezioni, Giulia Duranti è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Andrea Piteo, a distanza di qualche mese dalla fine del percorso a Temptation Island. Nel docu-reality, Giulia era entrata insieme allo storico compagno, Mirco Rossi, con cui aveva una relazione da circa 9 anni, di cui tre di convivenza. La coppia, tuttavia, durante il viaggio nei sentimenti ha realizzato che ciò che li legava non era più amore e complice l'avvicinamento di Mirco alla tentatrice Alessia Sagripanti, lui e Giulia si sono lasciati.

Temptation Island, Andrea Piteo svela quando è iniziata tra lui e Giulia Duranti

Durante il confronto a Uomini e Donne, Giulia ha augurato il meglio a Mirco e Alessia e ha poi rivelato di aver iniziato a sentire un conoscente del suo ex. Dopo giorni di rumors e voci, è emersa l'identità del misterioso nuovo fidanzato. Si tratta di Andrea Piteo, elettricista di Arezzo che conosceva Mirco. A Fanpage.it, Andrea è intervenuto per chiarire alcune voci che erano iniziate a circolare sul suo conto e sulla sua storia con Giulia.

Secondo alcune segnalazioni, infatti, sembrava che la relazione tra Andrea e Giulia fosse iniziata già ai tempi di Temptation Island e anche Mirco aveva commentato il rumor, dichiarando che se fosse stato vero, era qualcosa che intaccava la reputazione di Giulia e non la sua. Su Andrea, inoltre, Rossi aveva raccontato che non erano amici, ma avevano solo una conoscenza dovuta alla comune passione per il calcio.

Su questo punto anche Andrea Piteo ha concordato, specificando che entrambi hanno giocato a calcio quando erano bambini e che si conoscono da tempo, ma sono sono amici. Il ragazzo ha poi commentato che il like a una foto che li ritraeva entrambi abbracciati dopo una partita di calcio risaliva al 2016 e ha svelato le circostanze di quello scatto:

"Mirco e io facciamo entrambi a calcio a 11 ma non è vero che giochiamo insieme da 10 anni. Quella del 2016 è una foto scattata durante un torneo estivo. Certo, ci conosciamo da tempo ma non siamo amici. Per me gli amici sono quelli che ho conosciuto da bambino e continuo a frequentare ancora oggi. Con Mirco abbiamo giocato insieme ma siamo conoscenti, sicuramente non amici stretti."

Andrea ha poi voluto specificare che la relazione con Giulia è iniziata dopo Teptation Island e ha smentito con forza i rumors su di loro: "Lei e io conosciamo la verità, non ci interessa altro".

Temptation Island, Andrea smentisce la rissa negli spogliatoi

Sempre a Fanpage.it, Andrea ha anche commentato alcune voci che giravano su di lui e Mirco e sul loro coinvolgimento in una rissa negli spogliatoi a causa di Giulia Duranti. Secondo l'elettricista, anche questa sarebbe un'esagerazione, perché tra lui e Mirco Rossi non ci sarebbe stata alcuna lite furiosa, ma diversi spintoni.

Questo perché Mirco - ha detta sua - è entrato nello spogliatoio senza neppure salutare e lo ha accusato di aver intrapreso una relazione con Giulia già ai tempi di Temptation Island. Piteo ha ribadito che non c'è stata una rissa, né si sono picchiati, ma ci sono stati alcuni spintoni ed è stato necessario l'intervento di altri compagni per evitare che la situazione degenerasse:

"A differenza di quanto è emerso fino a oggi, non ci sono stati né schiaffi, né pugni”

