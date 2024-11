Temptation Island, Alfred Ekhator pubblica i finti biglietti per Parigi e smaschera Sofia Costantini: "Scoperto tutto dopo"

News VIP

Alfred Ekhator aveva lasciato Temptation Island con la tentatrice Sofia Costantini, ma fuori dalla trasmissione la loro passione è durata poco e a distanza di settimane, l'ex protagonista del programma ha smascherato la tentatrice pubblicando i finti biglietti di un presunto viaggio a Parigi che avrebbero dovuto fare insieme.

Alfred Ekhator e Sofia Costantini avevano dimostrato grande chimica all'interno di Temptation Island, al quale aveva preso parte con la fidanzata Anna Acciardi. Questa intesa tra la tentatrice e il ragazzo si era tramutata in un bacio appassionato che aveva scatenato la furia di Anna e al falò di confronto i due si erano detti addio tra recriminazioni e insulti reciproci. Tuttavia, la passione tra Alfred e Sofia si era spenta molto rapidamente e anche la loro frequentazione era terminata in maniera brusca, tra accuse e bugie da parte di entrambi.

Temptation Island, Alfred smaschera Sofia e pubblica i finti biglietti per Parigi

Alfred, Sofia e Anna si sono ritrovati insieme a distanza di qualche settimana dalla fine di Temptation Island, nello studio di Uomini e Donne e anche lì sono volate scintille tra l'ex tentatrice e il ragazzo. In particolare, Alfred era stato accusato da Sofia di aver voluto chiudere improvvisamente la loro frequentazione, dopo averle fatto acquistare anche alcuni biglietti aerei per New York e Parigi, per un viaggio di coppia che non era poi mai avvenuto.

Alfred, all'epoca, si era limitato a dire che la versione di Sofia non era del tutto vera e in un successivo intervento, a fine puntata, da solo, aveva dichiarato che Sofia aveva mentito su tutto e che era stata lei a insistere perché loro si presentassero come coppia al confronto un mese dopo il percorso di Temptation Island. Rispondendo ad alcune domande sui social dei fan, Alfred ha deciso di condividere i famosi biglietti aerei per il viaggio a Parigi di cui Sofia aveva parlato e che in realtà non sarebbero veri.

Ai followers, infatti, Alfred ha mostrato uno screenshot del biglietto e evidenziando una serie di dati ha svelato che questi biglietti non erano mai stati emessi e che il nome che appariva sui biglietti non era il suo vero nome:

"Questo è il famoso biglietto di cui si parlava tanto, la compagnia mi ha detto che non è mai stato emesso e tra l'altro questo non è il mio vero nome. Parigi non è mai esistito"

Alfred ha anche postato una parte della sua carta d'identità a riprova della veridicità delle sue parole e di come Sofia abbia mentito sui famosi biglietti per il viaggio a Parigi.

Temptation Island, Sofia ha mentito ad Alfred? Spunt un'altra indiscrezione

A confermare ulteriormente le sue parole, arriva anche un'indiscrezione postata da Deianira Marzano: l'esperta di gossip, infatti, ha ripostato la storia di Alfred e ha detto la sua sull'ex tentatrice, dichiarando che Sofia aveva manipolato Alfred e tutto a scopo di creare hype e visibilità sulla loro coppia. Secondo la gossippara, infatti, l'obiettivo di Costantini sarebbe stato quello di far credere che era nata una stroia d'amore tra lei e Ekhator, con la storia dei viaggi insieme e del desiderio di vedersi e frequentarsi.

Anche perché, ha proseguito Marzano, tutto era nato dopo il percorso a Temptation Island, per proseguire l'ondata di visibilità che li aveva investiti nella trasmissione.

Alfred ha poi aggiunto, a proposito delle bugie che Sofia gli avrebbe detto, anche che non conosceva il reale lavoro dell'ex tentatrice. Stando a ciò che ha rivelato, Sofia non lavorerebbe come modella, né studierebbe medicina veterinaria, ma si occuperebbe di altro e quest'ennesima bugia lo avrebbe portato a chiudere definitivamente con l'ex tentatrice:

"Son venuto a conoscenza di tutto per questo ho finita la mia esperienza con lei"

