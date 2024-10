Temptation Island: Alfred bacia la tentatrice Sofia e chiede il falò di confronto, Anna sotto shock (VIDEO)

News VIP

Brutto colpo per Anna Acciardi a Temptation Island: la ragazza ha scoperto di essere stata nuovamente tradita dal suo fidanzato Alfred Ekhator, che durante un'esterna si è lasciato andare con la tentatrice Sofia.

La storia tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator è ufficialmente giunta al capolinea. Durante l'ultima puntata di Temptation Island 2024, il ragazzo ha deciso di baciare la single Sofia di fronte alle telecamere e richiedere un falò di confronto anticipato, ormai consapevole e sicuro di non amare più la sua fidanzata.

Anna sconvolta e delusa da Alfred

Brutto colpo per Anna Acciardi! Durante la quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 1 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, Alfred Ekhator si è lasciato travolgere dalla passione e ha baciato la tentatrice Sofia. Una volta tornato nel villaggio dei fidanzati, il ragazzo ha confessato a tutti di volere un falò di confronto anticipato:

Le mie risposte le ho avute. È inutile continuare. Sono venuto per capire e ho capito. Le dirò la verità, quello che non ho mai fatto fuori. Glielo dirò in faccia, ne subirò le conseguenze ma farò quello che mi sento. Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo. Mi dispiace per i genitori, li ringrazio e ringrazio lei ma per il bene di tutti e due è meglio così.

Le sconvolgenti immagini del bacio tra Alfred e Sofia sono state poi mostrate ad Anna che, sotto shock, ha iniziato a urlare di volere un confronto immediato con il suo fidanzato. Le immagini sono state talmente forti che le altre ragazze l'hanno invitata a lasciare il pinnettu, ma invano. "Lo voglio subito il falò, non voglio nemmeno prepararmi. Devo andare via adesso. Sto andando via. Mi sta venendo un infarto" ha sbottato Anna, che ha ricevuto a sorpresa la visita di Filippo Bisciglia, che è entrato nel villaggio delle fidanzate per comunicare la richiesta di Alfred.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island

Nella quinta e attesissima puntata di Temptation Island 2024 arriverà la resa dei conti tra Anna e Alfred. Verrà finalmente trasmesso il falò di confronto anticipato tra i due. Il ragazzo ammetterà le sue colpe decidendo di lasciare il programma da solo o vorrà voltare pagina definitivamente assieme alla tentatrice Sofia? Stando alle anticipazioni, si parlerà anche della giovane coppia formata da Federica e Alfonso, che assisterà a una serie di immagini che non gli piaceranno affatto. Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo appuntamento con il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che andrà in onda il prossimo martedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5.

