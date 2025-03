Temptation Island, al via i casting per la prossima edizione: quando andrà in onda?

News VIP

I preparativi per la nuova edizione di Temptation Island sono ufficialmente iniziati: i casting per la prossima stagione del docu-reality di Canale 5 hann preso il via. Quando andrà in onda il programma?

Sono ufficialmente iniziati i casting di Temptation Island, il seguitissimo docu-reality sui sentimenti in onda nell'estate di Canale 5. La nuova edizione del programma Fascino condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda regolarmente, dopo il doppio successo delle due stagioni (estiva e autunnale) che si sono confermate due tra gli appuntamenti più seguiti dal pubblico delle reti Mediaset.

Temptation Island, al via i casting per la nuova edizione!

Come confermato dalla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island, i casting per la prossima edizione sono ufficialmente iniziati. Su Instagram, infatti, si legge il tradizionale annuncio che spesso accompagna anche la messa in onda di Uomini e Donne: "Se siete una coppia stabile, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island".

L'annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dai fan del docu-reality sui sentimenti, tanto che molti invocano già la doppia edizione, mentre qualcuno auspica che l'edizione italiana sia in grado di rivaleggiare con quella spagnola, che quest'anno ha regalato al pubblico diversi momenti iconici. Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate, al momento non è ancora stata indicata una data d'inizio del docu-reality, ma è probabile che, come gli altri anni, Temptation Island prenderà avvio nella seconda metà di giugno, per poi far compagnia al pubblico per le successive tre settimane.

Temptation Island, ecco cosa sappiamo della nuova edizione del docu-reality

Tra le domande a cui i fan sperano di avere presto risposta c'è sicuramente quella sul cast di coppie che intraprenderanno il viaggio nei sentimenti all'interno del programma di Canale 5. Come svelato da LolloMagazine.it, anche questa edizione sarà composta da coppie non vip, ragion per cui non dovremmo trovare volti noti dei reality di Mediaset.

Nessuna possibilità, quindi, di ritrovare amati personaggi del dating show come Martina De Ioannon e Ciro Solimeno o coppie del Grande Fratello come gli Shailenzo. Sempre il sito di LolloMagazine.it rivela che le registrazioni inizieranno "a partire da fine maggio", confermando che la messa in onda avverrà a partire da metà/fine giugno.

