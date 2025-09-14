Tananai: Chi è Camihawke? Età, Lavoro Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante

News VIP

Camihawke: Chi è la presunta nuova fiamma di Tananai

Camilla Boniardi, meglio conosciuta con il nome d'arte Camihawke, è nata a Monza, in Lombardia, il 21 giugno del 1990; quindi è del segno del Cancro ed ha 35 anni. Dopo aver conseguito il diploma, si è iscritta all'Università presso la Facoltà di Giurisprudenza; tuttavia, mentre stava affrontando questo percorso di studi, si è resa conto di voler intraprendere una strada totalmente diversa. Così, nel 2015, ha iniziato a dare sfogo alla sua creatività facendo dei video da postare sulle sue pagine social che le hanno ben presto regalato una notorietà che le ha fatto capire che cosa volesse fare davvero nella vita.

La carriera di Camihawke

Camihawke ha saputo ritagliarsi il suo spazio grazie alla sua ironia, e così, oltre ad affermarsi come influencer, ben presto è diventata anche una conduttrice radiofonica, una podcaster e persino una scrittrice. Nel 2021 ha pubblicato un romanzo dal titolo Per tutto il resto dei miei sbagli. Il suo profilo Instagram ufficiale, @camihawke, conta invece ben 1,3 milioni di follower, dimostrando quanto sia apprezzata dal popolo del web. Sulla sua bio leggiamo la simpatica frase: "La pasta al forno è il mio unico credo". Inoltre, c'è un link che rimanda al sito per acquistare i biglietti del suo tour teatrale insieme al collega ed amico Guglielmo Scilla, Avanguardia Pura.

Camihawke e Tanani stanno insieme?

In passato ha avuto una lunga ed intensa storia d'amore con un cantante, Aimone Romizi, frontman e musicista della band Fast Animals and Slow Kids. I due sono stati insieme per dieci anni, e nel marzo del 2025 hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Lei ha dichiarato al riguardo:

Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti.

Attualmente, potrebbe aver voltato pagina con un altro noto cantante, Tananai, il quale è a sua volta tornato single da poco. Al di là di qualche indizio social e non, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato che sono sicuramente fidanzati, anche se i diretti interessati non hanno confermato il rumor - né smentito -.