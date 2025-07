Tale e Quale Show, lo sfogo di Nadia Rinaldi: "Perché ci fate fare i provini se è già tutto deciso?"

News VIP

La delusione di Nadia Rinaldi fuori da Tale e Quale Show: la solidarietà da parte di alcune college

A pochi giorni dall’annuncio del cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai1 da venerdì 26 settembre, è esplosa una polemica che mette in discussione i criteri con cui vengono selezionati i concorrenti del programma. A sollevare il caso è stata Nadia Rinaldi, attrice romana dalla lunga carriera teatrale e cinematografica, che sui social ha pubblicato un post durissimo dopo aver constatato, ancora una volta, l’assenza del suo nome tra quelli scelti da Carlo Conti.

Pur senza citare esplicitamente il programma, le sue parole non lasciano spazio a molti dubbi:

“Perché convocate noi professionisti a fare i provini quando è già tutto pianificato? Buonanotte.”#rai #rassegnamoci #arte #professionisti #cinema #televisioneitaliana

Per Nadia Rinaldi non è la prima volta. L’attrice aveva già raccontato, nel 2021, di aver sostenuto ben quattro provini per partecipare a Tale e Quale Show, tutti con esito negativo. Pare, dunque, che la Rinaldi sarebbe stata scartata ancora una volta. La televisione italiana – così suggerisce il suo messaggio – sembrerebbe privilegiare sempre gli stessi volti.

Il post di Nadia non è passato inosservato neanche tra i suoi colleghi. A commentare e dare manforte alla sua denuncia sono arrivate Nina Soldano, volto storico di Un Posto al Sole, che ha commentato:

“Sempre stato così. Ma ora è troppo esagerato.”

Ancora più diretta Serena Grandi, che ha rincarato la dose:

“Ha ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre e inesorabilmente gli stessi.”

Una polemica che sembra mettere in discussione non solo le scelte del programma di Conti, ma più in generale una certa idea di “televisione italiana” che, stando alle parole delle attrici, farebbe fatica a rinnovarsi.

Il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2025

Intanto, mentre si discute dietro le quinte, il pubblico si prepara ad accogliere i 12 protagonisti dell’edizione 2025. Dieci saranno i concorrenti effettivi, ma due sfideranno in coppia, proprio come accaduto negli anni precedenti con personaggi storici del programma.

Ecco i nomi annunciati da Carlo Conti: Pamela Petrarolo, Le Donatella (che gareggeranno come unico concorrente),Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (in tandem). Per Cirilli e Carmen Di Pietro si tratta di due ritorni nel popolare show di Rai1.

Confermata la giuria dello scorso anno: Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, garanzia di ironia, spettacolo e qualche pungente commento.

La protesta di Nadia Rinaldi riaccende i riflettori su un tema che, ciclicamente, ritorna: quanto contano davvero il merito e la gavetta in televisione? E soprattutto: chi decide chi può salire su quel palco e chi no? Per ora da parte della Rai e della produzione di Tale e Quale Show non è arrivata alcuna replica ufficiale.