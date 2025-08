Tale e Quale Show: Chi è Tony Maiello? Età, Canzoni, Moglie. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sul cantante Tony Maiello, concorrente della nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show!

Tony Maiello: Età e Origini della Concorrente di Tale e Quale Show

Antonio Maiello, il cui nome d'arte è Tony Maiello, è nato a Castellammare di Stabia, in Campania, il 15 marzo del 1989; quindi è del segno dei Pesci ed ha 36 anni. Da sempre appassionato di musica e con il sogno nel cassetto di poter diventare un cantante professionista, nel 2008 ha provato a partecipare ad un talent show, X-Factor. Qui è stato notato da Mara Maionchi, produttrice e all'epoca giudice della trasmissione in questione, ed è riuscito a piazzarsi al quarto posto. Una volta terminata questa esperienza televisiva, ha firmato un contratto con l'etichetta discografica indipendente proprio della Maionchi, Non ho l'età, ed ha pubblicato il suo primo singolo Mi togli il respiro. L'anno dopo, invece, è uscito il suo primo EP Ama Calma.

Tale e Quale Show: La carriera di Tony Maiello

Nel 2010 Maiello è arrivato al Festival di Sanremo. In gara tra le nuove proposte con il brano Il linguaggio della resa, è riuscito a conquistarsi il primo posto. L'anno dopo, però, ha scelto di rescindere il contratto con la sua casa discografica che, per motivi economici, non avrebbe pubblicato il suo secondo album. Allora, ha dato avvio ad una collaborazione con Sabatino Salvati, la cui etichetta discografica è la Rosso al tramonto, con la quale ha fatto uscire la canzone Chi ha inventato i sentimenti. Nel 2013, invece, ha indossato i panni inediti del giurato per la trasmissione dello Zecchino d'Oro. Dopodiché, ha collaborato come autore con i grandi della musica italiana, come ad esempio in 200 note di Laura Pausini, Credo di Giorgia o Muhammed Ali di Marco Mengoni. Nel 2020 è tornato a cantare con il nuovo singolo Non fa mai male, ed ha persino cambiato il suo nome d'arte in Majello.

Instagram e vita sentimentale di Tony Maiello

Nel 2019 è convolato a nozze con la sua compagna Roberta. L'anno dopo i due hanno allargato la famiglia, mettendo al mondo la prima figlia, Ludovica. Nel 2021, invece, è nata Giorgia. Possiamo vedere qualche piccolo spaccato della sua vita privata - benché Maiello sia piuttosto riservato - sul suo profilo Instagram ufficiale, @tmtonymaiello, che ad oggi conta circa 28.000 follower. Di certo, però, questo numero è destinato a crescere, visto che quest'anno prenderà parte alla celeberrima trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti, Tale e Quale Show.

