Tale e Quale Show: Chi è Samuele Cavallo? Età, Canzoni, Un Posto al Sole. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

News VIP

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara nella nuova edizione del talent show di Rai 1, Tale e Quale Show, Samuele Cavallo!

Scopriamo qualcosa in più su Samuele Cavallo, l'attore di Un Posto al Sole che quest'anno parteciperà alla nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show!

Samuele Cavallo: Età ed Esordi del Concorrente di Tale e Quale Show

Samuele Cavallo è nato a Fasano, in provincia di Brindisi, in Puglia, l'11 gennaio del 1988, quindi è del segno del Capricorno ed ha 37 anni. All'età di 16 anni ha dovuto lasciare la sua regione per tentare di realizzare il suo sogno nel cassetto, ossia diventare un attore professionista. Così, ha studiato presso l'Accademia La Cometa, e nel 2005 ha esordito nel mondo dello spettacolo entrando a far parte del cast del film La Terra di Sergio Rubini. Poi, ha iniziato a specializzarsi nei musical; infatti, oltre a recitare, sa anche cantare. Tra gli spettacoli a cui ha preso parte annoveriamo: Ghost, La febbre del sabato sera e West Side Story. Inoltre, ha fatto parte del corpo di ballo di alcune fiction e show, come Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza.

Tale e Quale Show: La carriera di Samuele Cavallo

Cavallo ha raggiunto un certo successo nel 2018, quando è stato scelto per diventare Samuel Piccirillo in Un Posto al Sole, la storica soap partenopea. Il suo personaggio è sia un aiuto-chef al Vulcano che un cantautore. Il suo migliore amico è Nunzio, mentre le sue ex sono Speranza e Micaela; attualmente è fidanzato con Gabriela. Come se non bastasse, nel 2022 ha ottenuto un piccolo ruolo in Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda con Alessio Boni, una fiction Rai; nel 2024, invece, Carlo Conti lo ha chiamato per presentare al Festival di Sanremo il suo singolo Restare lontani. Ad oggi, il conduttore lo ha scelto per entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show, programma ormai cult di Rai 1.

Vita sentimentale e Instagram di Samuele Cavallo

Il suo profilo Instagram ufficiale è @samuele.cavallo, e conta circa 32.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Attore, performer, cantautore, papà di Isabel". Infatti, Cavallo è sentimentalmente impegnato con una giovane donna di nome Elisa Angelini, e dal loro amore è nata una bambina, la loro prima figlia, Isabel, che quest'anno ha compiuto 3 anni. Inoltre, la coppia ha anche un gatto di nome Karl.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.