Tale e Quale Show: Chi è Peppe Quintale? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Peppe Quintale, concorrente della nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show!

Conosciamo meglio Peppe Quintale, il comico che fa parte del cast della nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show!

Peppe Quintale: Età e Origini del Concorrente di Tale e Quale Show

Giuseppe Quintale, in arte Peppe Quintale, è nato a Napoli, in Campania, il 4 agosto del 1963, quindi è del segno del Leone ed ha da poco compiuto 62 anni. Ha iniziato a lavorare come animatore in un villaggio turistico, ma nel 1992 è apparso per la prima volta in radio nella trasmissione W Radio DJ, affiancando Fiorello e Marco Baldini. Nello stesso anno, insieme ai suoi soci Gianluca Bartolini e Camillo Verrienti, ha fondato a Roma un locale di cabaret, TinaPika. Qui si esibivano tantissimi giovani comici.

Tale e Quale Show: La carriera di Peppe Quintale

Nel 1993, Quintale ha debuttato in televisione con Missi Italia nel Mondo, dove gli era stata affidata la conduzione dei collegamenti esterni. Sempre nel 1993 ha vestito i panni dell'attore e dell'intrattenitore in Sarà vero, programma con Alberto Castagna, mente l'anno dopo ha collaborato per diverse trasmissioni sia Rai che Mediaset. Nel 1998 è diventato il presentatore di Caccia alla frase su Italia 1. Nel corso di una puntata di questo programma, si esibì uno sconosciuto Tiziano Ferro, e Quintale mise in dubbio le sue possibilità di diventare un cantante di successo. Nel 1999 ha recitato nel suo primo ed ultimo film, Tifosi di Neri Parenti. Dal 1997 al 2000, invece, è stato l'inviato de Le Iene e per Quelli che il calcio. Dal 2006 fino al 2017 è stato il direttore artistico de La3, e qui era anche al timone di una trasmissione comica sul calcio, 1x3!. Nel 2008 ha partecipato a L'Isola dei Famosi ed è stato eliminato in semifinale, mentre nel 2023 ha partecipato a The Voice Senior. A settembre farà parte del cast di Tale e Quale Show, talent di Rai 1 ormai divenuto cult condotto da Carlo Conti.

Instagram e vita sentimentale di Peppe Quintale

Il suo profilo Instagram ufficiale è @peppequintale, e al momento conta circa 3.900 follower. Qui posta perlopiù foto e video inerenti al suo lavoro di attore comico, ma possiamo trovarci anche qualche spaccato della suo quotidianità. Infatti, ci sono diversi scatti che lo ritraggono in compagnia di una donna, Nicoletta Biancardi, presumibilmente la sua compagna, ed i un ragazzo, il figlio Giacomo.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.