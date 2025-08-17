Tale e Quale Show: Chi è Antonella Fiordelisi? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Talent Show di Rai1

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara nella nuova edizione del talent show di Rai 1, Tale e Quale Show, l'influencer Antonella Fiordelisi!

Scopriamo qualcosa in più su Antonella Fiordelisi, l'influencer e modella campana che quest'anno parteciperà alla nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show!

Antonella Fiordelisi: Età ed Esordi della Concorrente di Tale e Quale Show

Antonella Fiordelisi è nata a Salerno, in Campania, il 14 marzo del 1998; quindi è del segno dei Pesci ed ha 27 anni. Ha iniziato a praticare scherma in tenera età, dimostrando di avere un grande talento. Così, prima è entrata a far parte delle squadre giovanili, per poi approdare nella squadra Nedo Nadi in A2 e della nazionale italiana. Al contempo si è anche dedicata allo studio, ed infatti nel 2019 si è laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Tuttavia, da sempre affascinata dal mondo dello spettacolo, parallelamente ha cominciato a muovere i suoi primi passi da modella ed influencer.

Tale e Quale Show: La carriera di Antonella Fiordelisi

Nel 2017 è una delle tentatrici di Temptation Island, programma ormai cult di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nel 2021 è stata scelta dal presentatore Enrico Papi come assistente personale per la trasmissione Scherzi a parte. Nel 2022, invece, è entrata nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, reality show di Canale 5. Ha vissuto un'altra esperienza televisiva nel 2024, quando è stata scelta per il reality itinerante Pechino Express, dove ha gareggiato in coppia con Estafania Bernal. Quest'anno farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, programma di Rai 1 con Carlo Conti. D'altra parte, la Fiordelisi ha sempre dichiarato di avere una grande passione per il canto, tanto che nel 2019 ha pubblicato il suo primo singolo Dindan.

Vita sentimentale e Instagram di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è perlopiù famosa per i suoi numerosi flirt - o presunti tali - con diversi vip. Il suo nome è stato associato a quello di noti personaggi famosi, come l'ex volto di Uomini e Donne Amedeo Barbato, o l'ex calciatore Gonzalo Higuain e persino il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria Corona. D'altra parte, le sue love story più chiacchierate sono senza ombra di dubbio quelle con l'influencer Francesco Chiofalo e l'opinionista di Forum Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio all'interno della Casa del GF. Le sue relazioni più recenti sono quelli con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario e l'imprenditore - nonché ex di Elisabetta Gregoraci - Giulio Fratini, con il quale la storia d'amore dovrebbe proseguire tuttora, come vediamo anche da ciò che pubblica sul suo profilo Instagram ufficiale, @antonellafiordelisi, che conta ben 1,5 milioni di follower.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.