Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini: "Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio"

L'ex gieffina, tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, è stata ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona.

Durante la puntata odierna di La volta buona, Antonella Fiordelisi l'influencer campana tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, si è lasciata andare a una riflessione personale che ha colpito molto sia il pubblico in studio sia la conduttrice Caterina Balivo. L’occasione è nata da una discussione su un episodio clamoroso di tradimento, in cui un uomo avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una parente della moglie appena sposata.

Antonella Fiordelisi: “Mai certezza di un tradimento, ma ho chiuso lo stesso”

Stimolata dal dibattito, la Balivo ha chiesto a Fiordelisi se nella sua vita sentimentale avesse mai affrontato una situazione simile. La risposta della showgirl non si è fatta attendere:

“Se mi è capitato? Però avevo il dubbio e ho lasciato… Non ho mai avuto la certezza…”

Una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso, soprattutto per la fermezza con cui Antonella ha raccontato la sua scelta di chiudere una relazione pur non avendo prove concrete. Quando Caterina Balivo le ha chiesto se fosse certa del tradimento, l’ex schermitrice ha ribadito che non ci sono mai state prove, ma che per lei la fiducia è sacra:

“Per me è già una mancanza di rispetto se non mi dice che ha incontrato una determinata persona a cena con gli amici…”

La conduttrice ha cercato di smorzare i toni suggerendo che, a volte, le persone possono semplicemente dimenticare di raccontare certi dettagli. Ma Antonella è rimasta inflessibile:

“No, no… Ho preferito chiudere in questi casi… Poi è anche una questione di fiducia, di rispetto…”

Giulio Fratini, riservato compagno della Fiordelisi, scompare dalle scene: “Non ama le telecamere”

Antonella oggi è felice al fianco dell’imprenditore Giulio Fratini. La relazione, iniziata da qualche tempo, sembra andare a gonfie vele, anche se c'è un dettaglio curioso emerso durante l'intervista. Caterina Balivo ha raccontato che Fratini è stato inquadrato durante una puntata di Tale e Quale Show, ma da quel momento non si è più fatto vedere in studio. “Ho saputo che è venuto a vederti durante un’esibizione… È poi stato inquadrato e non si è più visto…” ha commentato la conduttrice e Antonella ha confermato rivelando una particolare curiosità sul suo fidanzato:

“Mi ha detto che non verrà più… Lui è il mio opposto perché odia le telecamere e non ama stare al centro dell’attenzione… Dopo che l’hanno inquadrato su Rai Uno adesso non verrà più…