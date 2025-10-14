TGCom24
Home | VIP | News | Tale e quale show | Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini: "Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio"
Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
News VIP

Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini: "Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio"

Anita Nurzia

L'ex gieffina, tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, è stata ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona.

Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini: "Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio"

Durante la puntata odierna di La volta buona, Antonella Fiordelisi l'influencer campana tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, si è lasciata andare a una riflessione personale che ha colpito molto sia il pubblico in studio sia la conduttrice Caterina Balivo. L’occasione è nata da una discussione su un episodio clamoroso di tradimento, in cui un uomo avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una parente della moglie appena sposata.

Antonella Fiordelisi: “Mai certezza di un tradimento, ma ho chiuso lo stesso”

Stimolata dal dibattito, la Balivo ha chiesto a Fiordelisi se nella sua vita sentimentale avesse mai affrontato una situazione simile. La risposta della showgirl non si è fatta attendere:

“Se mi è capitato? Però avevo il dubbio e ho lasciato… Non ho mai avuto la certezza…”

Una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso, soprattutto per la fermezza con cui Antonella ha raccontato la sua scelta di chiudere una relazione pur non avendo prove concrete. Quando Caterina Balivo le ha chiesto se fosse certa del tradimento, l’ex schermitrice ha ribadito che non ci sono mai state prove, ma che per lei la fiducia è sacra:

“Per me è già una mancanza di rispetto se non mi dice che ha incontrato una determinata persona a cena con gli amici…”

La conduttrice ha cercato di smorzare i toni suggerendo che, a volte, le persone possono semplicemente dimenticare di raccontare certi dettagli. Ma Antonella è rimasta inflessibile:

“No, no… Ho preferito chiudere in questi casi… Poi è anche una questione di fiducia, di rispetto…”

Giulio Fratini, riservato compagno della Fiordelisi, scompare dalle scene: “Non ama le telecamere”

Antonella oggi è felice al fianco dell’imprenditore Giulio Fratini. La relazione, iniziata da qualche tempo, sembra andare a gonfie vele, anche se c'è un dettaglio curioso emerso durante l'intervista. Caterina Balivo ha raccontato che Fratini è stato inquadrato durante una puntata di Tale e Quale Show, ma da quel momento non si è più fatto vedere in studio. “Ho saputo che è venuto a vederti durante un’esibizione… È poi stato inquadrato e non si è più visto…” ha commentato la conduttrice e Antonella ha confermato rivelando una particolare curiosità sul suo fidanzato:

“Mi ha detto che non verrà più… Lui è il mio opposto perché odia le telecamere e non ama stare al centro dell’attenzione… Dopo che l’hanno inquadrato su Rai Uno adesso non verrà più…

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, Carlotta Dell'Isola in apprensione per il figlio fa un accorato appello ai fan: "Donate il sangue"
news VIP Temptation Island, Carlotta Dell'Isola in apprensione per il figlio fa un accorato appello ai fan: "Donate il sangue"
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi ottiene il trono, colpo di scena di Maria De Filippi!
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi ottiene il trono, colpo di scena di Maria De Filippi!
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Ferri ai domiciliari, Rosa ama Damiano
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Ferri ai domiciliari, Rosa ama Damiano
Marco Liorni pronto per il ritorno de L’Eredità: "C’è sempre un po’ di apprensione"
news VIP Marco Liorni pronto per il ritorno de L’Eredità: "C’è sempre un po’ di apprensione"
La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2025: Don Lorenzo ha in pugno i Lujàn!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2025: Don Lorenzo ha in pugno i Lujàn!
La forza di una donna Anticipazioni 15 ottobre 2025: Jale scopre la verità! Ma se fosse troppo tardi?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 15 ottobre 2025: Jale scopre la verità! Ma se fosse troppo tardi?
Grande Fratello, la verità di Benedetta sul rapporto con Domenico: "Questo è quello che io vedo e sento" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, la verità di Benedetta sul rapporto con Domenico: "Questo è quello che io vedo e sento" (VIDEO)
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Marcello prende una dolorosa decisione
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Marcello prende una dolorosa decisione
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV