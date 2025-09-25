Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi: “Ho studiato canto per un anno”

News VIP

Non solo gossip: Antonella Fiordelisi punta al talento con Tale e Quale Show

Nuova avventura televisiva per Antonella Fiordelisi, che da venerdì 26 settembre sarà tra i concorrenti della ventesima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Dopo il Grande Fratello e altre esperienze sul piccolo schermo, l’ex schermitrice ha deciso di mettersi in gioco in una sfida molto diversa: canto, ballo e imitazioni.

Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025: “Vorrei imitare Dua Lipa, Malgioglio non mi spaventa”

Antonella ha raccontato a Superguidatv di essersi preparata con impegno, studiando canto per quasi un anno in vista del provino:

“Ho studiato quasi un annetto canto per poter fare questo provino perché ci tenevo tanto. Rispetto agli altri concorrenti mi sento un po’ svantaggiata perché non ho mai avuto la possibilità di studiare per anni né canto, né recitazione, né ballo. Il mio obiettivo è quello di superare i miei limiti, perché so di averne. Cercherò di concentrarmi e di dare il meglio di me”.

Per la prima puntata, Antonella dovrà calarsi nei panni di Gaia:

“È molto difficile perché ha questa voce calda, raffinata e allo stesso tempo potente. Mi sto impegnando, non posso dire altro. Se mi concentro può uscire bene, poi sarete voi a dirmelo”.

Il sogno però resta quello di imitare una popstar internazionale:

“Mi piacerebbe imitare Dua Lipa, anche se è difficile. Mi è sempre piaciuta lei come cantante ed è così internazionale, sarebbe bellissimo”.

Sul temuto giudizio di Cristiano Malgioglio, Antonella non si fa illusioni ma non mostra paura:

“Non mi spaventa perché già so cosa mi aspetterà. So che potrebbe essere critico nei miei confronti, e ci sta. Il mio obiettivo sarà quello di fargli cambiare idea a fine stagione”.

Questa nuova esperienza rappresenta per lei anche un’occasione di riscatto dopo l’immagine legata al mondo del gossip:

“Nei programmi che ho fatto in passato ero me stessa e basta. Non studiavo e non mi impegnavo come sto facendo ora. Questa è come una scuola, può aiutarmi a togliere dei cliché su di me. Vorrei che la gente mi apprezzasse non solo perché sono simpatica, ma anche perché sono brava a fare qualcosa”.

Antonella si è detta serena anche nella vita privata:

“Sono otto mesi che sono fidanzata e sono felicissima. Giulio lo conoscete ormai dai miei social: è bravissimo, bellissimo e mi fa stare tranquilla. Per me è la cosa più importante”.

Determinata e sorridente, Antonella guarda avanti con un solo obiettivo:

“Mi aspetto un’Antonella che si impegna e che possa superare i suoi limiti”.

Tale e quale Show, al via la nuova edizione

Il 26 settembre torna su Rai1 Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, pronto a inaugurare una nuova edizione all’insegna di talento, trasformismo e spettacolo. Confermatissima la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, un trio che ha conquistato il pubblico con ironia, simpatia e competenza. L’annuncio ufficiale del cast è arrivato direttamente dai social di Conti, con la lista completa dei concorrenti che, tra imitazioni, travestimenti e performance live, promettono colpi di scena e momenti indimenticabili.

Quest’anno a mettersi in gioco ci saranno:

Pamela Petrarolo , ex stella di Non è la Rai, pronta a dimostrare la sua grinta;

Le Donatella , Silvia e Giulia Provvedi, vulcaniche e spettacolari;

Marina Valdemoro Maino , modella spagnola poco conosciuta in Italia, ma determinata a farsi notare;

Antonella Fiordelisi , influencer ed ex gieffina, tra le concorrenti più attese e chiacchierate;

Carmen Di Pietro , volto noto della tv e dei reality;

Samuele Cavallo , cantante e attore con esperienza sul palco;

Gianni Ippoliti , ironico opinionista pronto alla sua prima prova di imitazione;

Tony Maiello , voce potente e vincitore di Sanremo Giovani 2010;

Beppe Quintale , attore e comico dal grande spirito goliardico;

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, coppia inedita che promette divertimento e sorprese.

Come da tradizione, ogni settimana i concorrenti si trasformeranno nei grandi nomi della musica italiana e internazionale grazie a un incredibile lavoro di trucco, parrucco e preparazione vocale.