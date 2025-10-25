TGCom24
Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi difende Antonella Fiordelisi: "State giudicando male una ragazza solo perché molto bella"

Anita Nurzia

Polemica a Tale e Quale Show, la Marcuzzi risponde e scende in campo per elogiare Antonella Fiordelisi, l'ex gieffina tra le protagoniste di questa edizione.

Il palco di Tale e Quale Show continua a essere una vetrina di talento, ma anche un terreno fertile per le polemiche. Protagonista dell’ultima ondata di commenti social è Alessia Marcuzzi, che dopo aver lodato l’esibizione di Antonella Fiordelisi, si è trovata al centro di un acceso dibattito online.

Tale e Quale Show: la performance di Antonella Fiordelisi divide il pubblico, il commento di Alessia Marcuzzi

Durante la puntata di ieri sera, l’ex gieffina si è cimentata in una performance sulle note di Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G, conquistando applausi calorosi da parte del pubblico e dei giudici. Tra questi, proprio la Marcuzzi si è mostrata particolarmente entusiasta, definendo Antonella “bravissima”. Un giudizio che però non è stato condiviso da una parte del web, convinta che l’ex volto de Le Iene sia “troppo indulgente” nei confronti della concorrente. Antonella, concorrente tra le più chiacchierate di questa edizione, ha portato sul palco un’imitazione curata e grintosa. Il suo impegno è stato premiato con un terzo posto a pari merito con Pamela Petrarolo, un risultato che ha confermato la sua crescita puntata dopo puntata.

A fine esibizione, Alessia Marcuzzi non ha nascosto il suo apprezzamento:

“Fantastica; non è né una cantante, né una ballerina. Questa è una trasmissione live, stanno cantando tutti dal vivo. Hai ballato in maniera più sexy rispetto alle altre puntate, sei migliorata. Vocalmente hai preso qualcosa di Karol G.”

Un commento sincero, che però ha acceso la miccia del dibattito sui social. Sui social, in particolare su X (ex Twitter), alcuni utenti hanno iniziato a insinuare che la conduttrice fosse “di parte”.

Tra i commenti più discussi: “Ma Alessia Marcuzzi da chi viene pagata per dare sempre giudizi positivi alla Fiordelisi?” Un’accusa che Alessia ha notato e deciso di non ignorare. La giurata di Tale e Quale Show ha risposto direttamente a una delle utenti, con parole nette e amare:

“Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba! State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. Perché la verità è che vi dà fastidio che sia pure brava.”

Un messaggio che ha ottenuto migliaia di like e condivisioni in poche ore, riaccendendo la discussione sul modo in cui le donne vengono spesso giudicate nello spettacolo. In risposta a un’altra utente – il cui commento è poi stato cancellato – Alessia ha aggiunto:

“Critiche dalle donne, per le donne. Guarda il caso. Nicola e Giorgio che hanno detto bravissima come me, neanche li nomini.”

Una frecciata chiara contro quella parte del pubblico femminile che, secondo la conduttrice, tende a essere più severa proprio con le altre donne.

In un contesto come quello di Tale e Quale Show, dove i concorrenti devono mettersi in gioco ogni settimana tra canto, ballo e imitazione, le parole di Alessia suonano come un invito alla comprensione e al merito. Antonella Fiordelisi, nota per il suo percorso televisivo e la sua forte personalità, sta mostrando una crescita artistica evidente, anche agli occhi del pubblico più scettico. Ma come spesso accade, la popolarità divide, e ogni elogio può diventare motivo di sospetto.

