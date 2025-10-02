TGCom24
News VIP

Striscia la Notizia torna in onda ma con alcune importanti novità: ecco quali

Maria Castaldo

Striscia la Notizia è pronta a tornare in onda su Canale 5 con alcune importanti novità: ecco di cosa si tratta!

Striscia la Notizia torna in onda ma con alcune importanti novità: ecco quali

Striscia la Notizia è assente ormai da diverse settimane dalla programmazione di Canale 5 a causa, se così vogliamo dire, degli ascolti stellari de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Per la prima da 37 anni, il tg satirico di Antonio Ricci, pur essendo confermato alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, non è tornato in onda dopo l'estate.

Striscia la Notizia torna in onda: ecco quando

Alla presentazione dei palinsesti di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi si era pronunciato a favore di un ritorno su Canale 5 di Striscia la Notizia, ma aveva anticipato che il programma avrebbe dovuto subire dei miglioramenti. Poco prima della fine dell'estate, era arrivata la notizia che il programma di Antonio Ricci sarebbe tornato in onda a novembre su Canale 5, ma gli ascolti prodigiosi de La Ruota della Fortuna avevano messo in dubbio ogni piano precedentemente stabilito.

Il successo del programma condotto da Gerry Scotti è stato tale da generare un botta e risposta continuo con Stefano De Martino e Affari Tuoi, i cui risultati di ascolto hanno iniziato a risentire della concorrenza di Mediaset. Perciò, il ritorno di Striscia la Notizia è stato postiticipato e la possibilità di una cancellazione è parsa sempre più vicina, dato che il tg satirico non era più così centrale nella programmazione di Canale 5. Questa previsione catastrofica è stata, tuttavia, messa in ombra dal nuovo promo di Striscia la Notizia che ha iniziato a circolare in queste ore e che ha confermato il ritorno in tv del tg satirico. Un ritorno per il quale, come ha sottolineato anche Davide Maggio, "è già iniziato il conto alla rovescia".

Striscia la Notizia, le principali novità per il ritorno su Canale 5

Per il ritorno di Striscia la Notizia, però, Mediaset ha deciso di apportare diverse novità, in modo da rendere il programma di Antonio Ricci nuovamente competitivo e un'ulteriore fonte di ascolti stellari. Per la 38esima edizione, Striscia la Notizia non andrà più in onda alla consueta fascia oraria, ora occupata da La Ruota della Fortuna.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa Lapresse, Striscia la Notizia arriverà in prima serata su Canale5 con uno o due appuntamenti ogni settimana. Addio, perciò, alla presenza fissa giornaliera che aveva caratterizzato il programma. In questo modo, il format si avvicinerebbe molto di più a quello de Le Iene, che su Italia 1 occupa la prima serata di un giorno solo della settimana, ma offre anche servizi più lunghi e approfonditi al suo pubblico.

Se escludiamo il lunedì, il cui slot è occupato dalla recente edizione del GF, e il sabato, dove Tu si que vales ha polverizzato Ballando con le Stelle negli ascolti, è probabile che Striscia la Notizia possa andare in onda la domenica sera: "Resterà a Canale5 e probabilmente otterrà una o due prime serate. [...] Un po’ come accade per ‘Le Iene’ su Italia1. Tolto il lunedì assegnato al ‘Grande Fratello’ e il sabato di dominio di Maria De Filippi, gli altri giorni potrebbero essere tutti buoni."

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
