Striscia la Notizia, nota ex Velina si è sposata: ecco di chi si tratta

Una nota ex Velina di Striscia la Notizia si è sposata con una magnifica cerimonia. Ecco tutti i dettagli.

Negli anni si sono alternati tantissimi volti sul bancone di Striscia la Notizia, ma non solo tra i conduttori bensì anche tra le Veline. Irene Cioni è stata una di loro e così, anche se oggi vive lontano dal mondo della televisione, il suo recente matrimonio ha fatto notizia. Ecco i dettagli.

Striscia la Notizia, cosa fa oggi Irene Cioni?

Striscia la Notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci, è una vera e propria istituzione di Canale 5 e, nel corso degli anni, si sono alternati tantissimi volti noti della televisione italiana sul suo famoso bancone. Sono cambiate anche tantissime Veline, alcune delle quali ad oggi sono ancora super famose come Elisabetta Canalis, Melissa Satta e Costanza Caraciolo. Dal 2013 al 2017, Irene Cioli è stata la Velina bionda del programma al fianco di Ludovica Frasca. Le due erano esplosive e sensuali con i loro balletti ma, nonostante tanti anni vissuti a stretto contatto per lavoro, tra loro non è mai nata un’amicizia come ha raccontato la stessa Irene anni dopo la sua esperienza televisiva.

“Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare. Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altro, non so nemmeno spiegare il perché, ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione”.

Dopo la fine del suo percorso come Velina a Striscia la Notizia, Irene ha deciso di allontanarsi anche dal mondo del piccolo schermo, trasferendosi definitivamente a Milano dove lavora come insegnante di yoga. Nella sua vita, poi, è arrivato un amore travolgente che pochi giorni fa l’ha portata a dire il grande sì all’altare.

Irene Cioni si è sposata

Dopo aver presenziato come Velina bionda a Striscia la Notizia per quattro anni, Irene Cioni ha preso una strada molto lontana dal mondo del piccolo schermo che l’ha fatta conoscere a tantissimi telespettatori. Complice, senza dubbio, la relazione con Giacomo un uomo di quattordici anni più grande, che le ha stregato il cuore quando aveva solamente 23 anni. La coppia ha una splendida figlia, Vittoria, e si è sempre tenuta lontano dai riflettori, preservando la propria privacy. Ma Irene non è stata dimenticata e così, quando su Instagram ha pubblicato le foto del suo matrimonio, è tornata al centro dell’attenzione.

Il 26 aprile 2025, infatti, Irene e Giacomo si sono baciati con una cerimonia molto bella, il fratello della sposa ha fatto da testimone mentre la figlia Vittoria da damigella. Bellissimo l’abito da sposa scelto dall’ex Velina, composto da un corpetto con trasparenze super eleganti e pizzo, poi una gonna in tulle e velo con maxi strascico ed inserti in pizzo. Una meraviglia.