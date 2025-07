Striscia la Notizia assente dai palinsesti Mediaset? Spunta un documento che scatena dubbi

News VIP

Secondo un documento di Publitalia, Striscia la Notizia sarebbe del tutto assente dai palinsesti autunnali di Mediaset: cosa sta succedendo?

Dopo l'annuncio, durante la presentazione dei Palinsesti autunnali di Mediaset, che Striscia la Notizia sarebbe tornata con una nuova stagione a novembre 2025, arriva ora la notizia che il tg satirico di Antonio Ricci è completamente scomparso dai palinsesti Mediaset. A svelarlo è stato Fanpage.it, che ha riportato come fonte un documento che ha scatenato molti dubbi sul destino dello storico programma di Canale 5.

Striscia la Notizia, il tg satirico scompare dai palinsesti Mediaset

Il futuro di Striscia la Notizia appare più incerto che mai: il tg satirico di Canale 5 ripartirà da novembre 2025, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

Una decisione che Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato essere stata presa in totale accordo e armonia con Antonio Ricci e che, per la prima volta, in 30 anni di messa in onda, portava il programma a un breve stop, con la sostituzione del game show La Ruota della Fortuna nello spazio dell'access time di Canale 5.

Tuttavia, secondo un aggiornamento di Fanpage.it, il programma di Antonio Ricci potrebbe non tornare affatto su Canale 5. A svelarlo è un documento di Publitalia riguardante i programmi che andranno in onda nel periodo autunnale da settembre a novembre 2025. Come riporta Fanpage.it "nel documento sono indicati tutti i programmi annunciati nell'appuntamento di presentazione dei palinsesti dello scorso 8 luglio, fatta eccezione per Striscia la Notizia".

Striscia la Notizia, cosa riporta il documento di Publitalia sul tg satirico

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, il documento di Publitalia relativo ai programmi tv del prossimo autunno figura tutti quelli annunciati durante la conferenza stampa dei Palinsesti Mediaset, meno Striscia la Notizia:

"C'è Simona Ventura con il suo nuovo Grande Fratello, c'è Paperissima spostato su Italia 1, c'è appunto Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, Enrico Papi con Sarabanda, Pio e Amedeo in prima serata e anche lo show di Gigi D'Alessio. Di Striscia nemmeno l'ombra"

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni o conferme da parte di Mediaset e non manca l'ipotesi che il documento di Publitalia possa essere aggiornato nelle prossime settimane con l'inserimento del tg satirico. Secondo un'altra ipotesi, invece, questa assenza sarebbe dovuta agli ottimi ascolti che La Ruota della Fortuna ha ottenuto in questi giorni e che renderebbe il game-show di Gerry Scotti un valido concorrente per Affari Tuoi di Stefano De Martino, di ritorno a settembre su Rai1.