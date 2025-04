Stefano De Martino torna in tv con in prima serata: ecco quando lo rivedremo

News VIP

Stefano De Martino ha chiuso con ottimi ascolti l'ultima stagione di Stasera tutto è possibile, ma sembra che il conduttore Rai sia già pronto a tornare in tv: ecco dove e quando lo rivedremo!

Stefano De Martino è reduce dal successo di STEP, Stasera tutto è possibile, che si è concluso con un grande successo di pubblico e ascolti con l'ultima puntata, andata in onda su Rai 2 martedì, 8 aprile. Stando a una recente indiscrezione, sembra che per il conduttore Rai non sia arrivato ancora il momento di riposarsi, perché lo attende un nuovo appuntamento in prima serata: ecco dove lo rivedremo.

Stefano De Martino torna in tv dopo Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile si è concluso questa settimana, ma per Stefano De Martino continuano i suoi impegni televisivi. Sia con Affari Tuoi, l'appuntamento con il game show lasciatogli in eredità da Amadeus e che il conduttore Rai ha trasformato in un enorme successo di ascolti, regalando al pubblico grandi momenti di divertimento. L'ultima puntata di STEP è stata un vero successo di ascolti, tanto che è stata seguita da 2.725.000 spettatori, con il 17.6% di share, battendo Il turco, la fiction di Canale 5 con protagonista Can Yaman, uno degli appuntamenti più attesi dai fan dell'attore.

Intanto sembra che i vertici Rai potrebbero chiedere un prolungamento di Affari Tuoi, la cui chiusura è prevista per il 1°giugno. Stando a ciò che riporta Fanpage, infatti, l'azienda di Viale Mazzini potrebbe chiedere un proseguimento del gioco dei pacchi, in modo da portarlo fino alla fine del mese di giugno: "Fanpage apprende che la richiesta dell'azienda sarebbe quella di circa 20 puntate in più del programma, così da portare la chiusura alla fine del mese di giugno".

Questa strategia, prosegue il sito, garantirebbe da un lato alla Rai degli ottimi ascolti, ma potrebbe anche "rivelarsi controproducente" perché l'edizione raggiungerebbe una durata considerevole, dato che la nuova stagione è iniziata a settembre 2024.

Ecco dove rivedremo Stefano De Martino in tv

Tuttavia, Stefano De Martino potrebbe tornare presto in tv anche in prima serata: sempre da Fanpage.it, infatti, si apprende che il conduttore potrebbe arrivare in prima serata con un appuntamento speciale, simile alla puntata dell'Epifania. Secondo ciò che rivela il sito di informazione, l'appuntamento in prima serata con Affari Tuoi è previsto per venerdì 2 maggio:

"Quella del 2 maggio si può vedere come un'ulteriore prova generale per lo sbarco del conduttore in prima serata su Rai1, scenario assai prevedibile del prossimo anno"

Da settimane, infatti, si vocifera che Stefano De Martino è pronto a lasciare la conduzione di STEP per dedicarsi a un altro progetto, sempre in prima serata e in onda il sabato sera su Rai1. Le indiscrezioni sull'uscita di De Martino dal programma di Rai 2 sembrano essere state confermate anche dai saluti commossi del conduttore durante l'ultima puntata.