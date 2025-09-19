TGCom24
Home | VIP | News | Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
News VIP

Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata

Anita Nurzia

Ospite "fantasma": De Martino partecipa allo show di Sal Da Vinci ma non si vedrà su Canale 5

Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata

Giovedì 25 settembre Canale 5 trasmetterà lo show-evento di Sal Da Vinci, nuovo appuntamento musicale del ciclo di concerti che l’ammiraglia Mediaset propone ogni giovedì sera. Dopo i live di altri artisti, stavolta tocca al cantautore partenopeo, che ha portato sul palco i suoi successi insieme a un parterre di ospiti d’eccezione: da Paolo Bonolis a Gigi D’Alessio, fino a Renato Zero. Tra i nomi presenti c’era anche quello di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e volto di punta Rai. Un colpo di scena, però, ha cambiato i piani: la sua partecipazione non sarà trasmessa.

La presenza di Stefano De Martino tagliata dal concerto

Come riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, De Martino era effettivamente salito sul palco insieme a Sal Da Vinci durante la registrazione dello show, ma i telespettatori non vedranno quelle immagini. Una decisione che, inevitabilmente, solleva qualche domanda, anche perché la presenza del conduttore napoletano avrebbe rappresentato un valore aggiunto in termini di curiosità e ascolti.

Niente censure da parte di Mediaset: la scelta sarebbe arrivata direttamente da De Martino. Il conduttore, infatti, non avrebbe firmato la liberatoria necessaria a causa del contratto in esclusiva che lo lega alla Rai. Sempre Candela su Dagospia chiarisce:

“Nessuna ‘censura’… Mediaset ha acquistato il concerto ‘fatto e finito’ da Vivo Concerti. L’ex di Belen non avrebbe firmato la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai.”

Un vincolo che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe assoluto: sembra infatti che De Martino abbia comunque a disposizione alcune deroghe. Stavolta, però, non è arrivata l’autorizzazione e la sua partecipazione rimarrà fuori dalla messa in onda. Se da un lato Canale 5 potrà comunque contare su ospiti di grande richiamo, dall’altro la mancata presenza di De Martino in video lascia l’amaro in bocca a chi attendeva di vederlo in un contesto diverso da quello di casa Rai. La sua assenza forzata rischia di togliere un pizzico di curiosità a uno show che, in ogni caso, promette spettacolo e musica d’autore.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
news VIP Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
anticipazioni TV X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
news VIP Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
Uomini e Donne, al via la nuova edizione lunedì 22 settembre: le anticipazioni
news VIP Uomini e Donne, al via la nuova edizione lunedì 22 settembre: le anticipazioni
La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2025: Jana e Manuel in festa, il loro amore trionfa!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2025: Jana e Manuel in festa, il loro amore trionfa!
La forza di una donna Anticipazioni 20 settembre 2025: Sirin fa una "proposta indecente" a Sarp...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 20 settembre 2025: Sirin fa una "proposta indecente" a Sarp...
Grande Fratello, Lorenzo Battistello ricorda la prima edizione del reality e lancia una frecciatina a Temptation Island
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Battistello ricorda la prima edizione del reality e lancia una frecciatina a Temptation Island
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV