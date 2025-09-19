Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata

News VIP

Ospite "fantasma": De Martino partecipa allo show di Sal Da Vinci ma non si vedrà su Canale 5

Giovedì 25 settembre Canale 5 trasmetterà lo show-evento di Sal Da Vinci, nuovo appuntamento musicale del ciclo di concerti che l’ammiraglia Mediaset propone ogni giovedì sera. Dopo i live di altri artisti, stavolta tocca al cantautore partenopeo, che ha portato sul palco i suoi successi insieme a un parterre di ospiti d’eccezione: da Paolo Bonolis a Gigi D’Alessio, fino a Renato Zero. Tra i nomi presenti c’era anche quello di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e volto di punta Rai. Un colpo di scena, però, ha cambiato i piani: la sua partecipazione non sarà trasmessa.

La presenza di Stefano De Martino tagliata dal concerto

Come riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, De Martino era effettivamente salito sul palco insieme a Sal Da Vinci durante la registrazione dello show, ma i telespettatori non vedranno quelle immagini. Una decisione che, inevitabilmente, solleva qualche domanda, anche perché la presenza del conduttore napoletano avrebbe rappresentato un valore aggiunto in termini di curiosità e ascolti.

Niente censure da parte di Mediaset: la scelta sarebbe arrivata direttamente da De Martino. Il conduttore, infatti, non avrebbe firmato la liberatoria necessaria a causa del contratto in esclusiva che lo lega alla Rai. Sempre Candela su Dagospia chiarisce:

“Nessuna ‘censura’… Mediaset ha acquistato il concerto ‘fatto e finito’ da Vivo Concerti. L’ex di Belen non avrebbe firmato la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai.”

Un vincolo che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe assoluto: sembra infatti che De Martino abbia comunque a disposizione alcune deroghe. Stavolta, però, non è arrivata l’autorizzazione e la sua partecipazione rimarrà fuori dalla messa in onda. Se da un lato Canale 5 potrà comunque contare su ospiti di grande richiamo, dall’altro la mancata presenza di De Martino in video lascia l’amaro in bocca a chi attendeva di vederlo in un contesto diverso da quello di casa Rai. La sua assenza forzata rischia di togliere un pizzico di curiosità a uno show che, in ogni caso, promette spettacolo e musica d’autore.