Stefano De Martino si è montato la testa? "Ormai è inavvicinabile"

Il giornalista Alberto Dandolo, scrivendo per il magazine Oggi, ha lasciato trapelare che Stefano De Martino,non sembra aver preso molto bene l’imitazione di Luigi Esposito, parte del duo comico Gigi e Ross, nel programma GialappaShow su Tv8. Secondo Dandolo, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe trovato la rappresentazione un po’ fuori luogo e poco rispettosa, nonostante la comicità sia, ovviamente, una parodia.

Esposito si traveste nell'ex allievo di Amici con la consueta mise con cravatta, camicia e pantaloni che sembrano voler evidenziare il lato B. Accento napoletano e una certa ammirazione esagerata verso se stesso. Tuttavia, pare che Stefano non sia affatto divertito, e la sua reazione non sarebbe stata entusiasta. Dandolo aggiunge che, dietro le quinte di Rai 1, si vocifera che De Martino non abbia apprezzato di essere descritto, seppur con ironia, come un conduttore egoriferito che non nasconde una certa vanità.

Sempre Dandolo ha riportato che il conduttore, ora che domina il preserale di Rai 1 con ascolti record, appare quasi intoccabile. Evita le interviste, seleziona con attenzione le sue uscite pubbliche, e come una vera celebrità, è protetto da un entourage che filtra ogni contatto. Non è più facilmente accessibile come in passato. Anche una recente intervista dell'ex marito di Belen Rodriguez ha fatto storcere il naso ai colleghi. De Martino si è recato di recente a Londra con Santiago spiegando che la capitale inglese gli permette una libertà che in Italia non può avere: camminare tranquillamente senza essere continuamente fermato per foto o autografi. Questa riservatezza e atteggiamento più esclusivo potrebbero essere letti da alcuni come un segno che si è montato la testa, un cambiamento che certo non passa inosservato, né tra il pubblico né tra i colleghi.

Le donne, continuano ad amarlo esageratamente perdonandogli tutto. Persino i tradimenti vari ai danni di Belen. Perché mentre l'argentina viene criticata ad ogni nuova frequentazione, lui passa per l'uomo perfetto, il padre perfetto e il compagno che tutte desiderano. Nonostante abbia la nomea di un traditore seriale.