Stefano De Martino risponde con ironia: frecciatine a Pier Silvio Berlusconi durante Affari Tuoi

Stefano De Martino ironizza sulle critiche: la stoccata ad Affari Tuoi non passa inosservata.

Negli ultimi mesi non sono mancate critiche e frecciatine da parte dei competitor televisivi nei confronti di Affari Tuoi e della conduzione di Stefano De Martino. Dopo un lungo silenzio, il conduttore napoletano ha scelto di replicare a modo suo: con l’ironia che lo contraddistingue.

Affari Tuoi, la frecciata di De Martino in diretta: “Voi laureati? A casa!”

Durante l’ultima puntata, la concorrente in gara si è trovata davanti a una proposta di 38.000 euro da parte del Dottore, ma ha deciso di rifiutare. Dopo altri tre tiri, la nuova offerta è salita a 43.000 euro, ma la concorrente ha scelto ancora una volta di non accettare. A quel punto, De Martino ha preso in mano il telefono e, rivolgendosi al Dottore, ha lanciato una vera e propria stoccata che ha fatto sorridere il pubblico.

“Ancora non l’ha capito. Il nostro gioco è solo di fortuna. Noi abilità qui non ne richiediamo. Voi laureati? Via! Avete fatto un master? A casa! Parlate l’italiano fluentemente? No! Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Fate le divisioni? Non vi candidate”, ha dichiarato ridendo.

Una battuta che non è passata inosservata, soprattutto sui social, dove in molti hanno letto nelle parole di De Martino una risposta elegante ma pungente alle osservazioni arrivate in precedenza da Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti.

Le critiche di Pier Silvio Berlusconi ad Affari Tuoi

Le prime polemiche erano nate già durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, quando Pier Silvio Berlusconi aveva messo in discussione l’opportunità di mandare in onda il programma nella fascia di massimo ascolto:

“Affari Tuoi ha successo in tutto il mondo, è un gioco dove si vincono premi senza particolari meriti. Quindi mi pongo una domanda. È giusto che la Rai mandi in onda un giochino nella fascia di massimo ascolto con tutto ciò che è vicino al gioco d’azzardo che ci possa essere? Non penso che l’esistenza di Affari Tuoi debba essere messa in discussione, il discorso è sulla Rai servizio pubblico. È giusto? Lo chiedo a voi, non mi piace fare quello che sparla della concorrenza, è una questione puramente editoriale”.

Un mese più tardi, l’amministratore delegato Mediaset era tornato sul tema, sottolineando la differenza con i giochi proposti dalla sua rete:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, dobbiamo esserlo, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. In cui si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare”.

Infine, l'Ad di Mediaset aveva chiuso con un’ulteriore frecciata: “Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo. Grazie per il lavoro meraviglioso”.

Le parole di De Martino, arrivate proprio in diretta durante Affari Tuoi , sembrano dunque una replica indiretta alle critiche che da settimane lo accompagnano.