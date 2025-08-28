Stefano De Martino ricorda l’incidente in moto con Belen Rodriguez, l'aneddoto che diverte tutti

News VIP

Le prime settimane in cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez iniziarono a frequentarsi nel 2012, ebbero un brutto incidente con la moto dell'ex ballerino. Entrambi furono portati all'ospedale Sandro Pertini a Roma.

Chi segue da anni il mondo dello spettacolo non può non ricordare i tempi in cui Belen Rodriguez ballava con i professionisti di Amici. È proprio lì che conobbe Stefano De Martino, con il quale nacque una relazione destinata a far discutere, soprattutto per il tradimento ai danni di Emma Marrone. Era il 2012, Belen dichiarò la rottura con Fabrizio Corona quando perse la testa per il ballerino ed entrambi tornarono ad esibirsi insieme nel talent show di Maria De Filippi, suscitando contestazioni da parte del pubblico che, all'epoca si schierò con la cantante salentina, tradita e abbandonata dall'attuale conduttore di Affari Tuoi.

Stefano De Martino e l’incidente in moto con Belen: “Avevamo iniziato a frequentarci da tre giorni”

E in quel periodo ci fu anche un episodio che segnò la coppia: un incidente in moto che all’epoca fece molto parlare. Durante il suo spettacolo teatrale “Meglio Stasera Summer”, come riportato da Biccy, Stefano è tornato a raccontare quell’episodio (che ha raccontato anche nell'intervista a Belve), che risale ai primi giorni della sua frequentazione con la showgirl argentina.

"Io ero un ragazzino, avevo 22 anni e l’ho vista, lì bellissima. Poi è nato qualcosa, ma nei primi giorni è successo un fattaccio. Io e Belen ci stavamo frequentando veramente da tre o quattro giorni, lavoravamo in un programma assieme, e lei mi dice 'Oggi, nella pausa pranzo anziché andare qui alla mensa degli studi, mi andrebbe un hamburger, mi ci porti?' Io uscivo da tre giorni con Belen, se avessi potuto gli avrei fatto l’hamburger con le mie mani. Dico 'Vabbè, qual è il problema? Ti porto a mangiare un hamburger. Prendiamo la mia macchina e andiamo'. Lei mi dice 'No'. Io dico 'Ma perché non ti piace la Ford Fiesta?'. Lei mi dice 'No, non è per la Ford Fiesta. Magari nella macchina rimaniamo imbottigliati nel traffico, le persone ci vedono, ci riconoscono, ci fanno le foto, finiamo su tutti i giornali, ci stiamo frequentando da così poco, non mi sembra il caso'. Dico 'Hai ragione, non c’avevo pensato, perdonami. Ho un’idea migliore. Prendiamo la mia moto. Vedrai che col casco e con gli occhiali faremo zig zag nel traffico di Roma e nessuno se ne accorge'. E così io, 22enne, salgo per la prima volta sulla mia moto con dietro Belen. Belen è dietro di me, le sue mani sono sui miei fianchi e ogni volta che accelero, lei si stringe a me. A un certo punto accelero, guardo Belen nello specchietto retrovisore, la guardo, poi le mando uno sguardo di complicità, guardo la strada e accelero, guardo lo specchietto, lei e la strada, accelero, lo specchietto, lei e la strada, accelero e poi lo schianto contro un Ford Transit."

"Su uno dei vetri del retro del furgone mi ci sono rotto con la faccia. Mi ricordo solo il tonfo e la tappezzeria del Ford Transit. Riprendo conoscenza, mi sfilo il casco, mi giro, Belen è a terra, la moto è da buttare, vedo una pozza di sangue. Le chiedo subito, Belen, stai bene? Lei mi dice di si e poi mi dice che il sangue a terra era tutto mio. Dopo svengo e quando mi risveglio sono risvegliato ero a Sandro Pertini di Roma, l’ospedale più vicino a dove abbiamo fatto l’incidente. Lì scopro qual è la differenza tra la notorietà e la fama. Belen aveva un piccolo taglietto sul polso, due centimetri, due punti e fatta. La caviglia sembrava slogata, era una piccola contusione. Di fianco a lei c’erano medici, paramedici, primari, comprimari, dentisti, fisioterapisti. Io, setto nasale rotto, decine di punti di sutura sul braccio sinistro, tendine della mano lacerato, colpo di frusta, avevo il collare, ero una maschera di sangue e mi hanno messo su una sedia del pronto soccorso ad aspettare. Con me c’era un infermiere che mi teneva la mano, io lo guardo, lui mi guarda emozionato e io penso 'Mi avrà riconosciuto'. Lui poi mi dice 'Oh ma lo sai chi ci sta? Belen!. Io ferito mi alzo in piedi lo guardo e dico 'Lo so, è con me!.'

Un ricordo vivido, raccontato con la solita ironia di De Martino, che riporta indietro di oltre dieci anni a uno dei periodi più chiacchierati della sua vita privata, quando lui e Belen iniziarono a infiammare i media con la loro storia d'amore