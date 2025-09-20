TGCom24
Home | VIP | News | Stefano De Martino rapinato a Milano: via il suo orologio di lusso con il “trucco dello specchietto
News VIP

Stefano De Martino rapinato a Milano: via il suo orologio di lusso con il “trucco dello specchietto

Anita Nurzia

Colpo in pieno giorno a Milano: Stefano De Martino vittima del "trucco dello specchietto"

Stefano De Martino rapinato a Milano: via il suo orologio di lusso con il “trucco dello specchietto

Attimi di paura per Stefano De Martino, vittima di una rapina a Milano nel pomeriggio di giovedì 18 settembre, in zona Bocconi. Il conduttore ed ex ballerino è stato derubato del suo orologio Patek Philippe, del valore di diverse migliaia di euro, con la tecnica ormai nota come “trucco dello specchietto”.

Paura per Stefano De Martino, derubato a Milano

Secondo la ricostruzione, un primo scooter ha urtato lo specchietto della Mercedes di De Martino, costringendolo a fermarsi per controllare il danno. In quell’istante, un secondo scooter con due uomini a bordo si è avvicinato: uno dei rapinatori ha colto l’occasione per afferrare l’orologio dal polso del conduttore.

De Martino ha tentato di opporsi alla rapina, ma l’uomo lo avrebbe minacciato con una frase agghiacciante: “Lasciami o sparo”. Non è chiaro se fosse realmente armato, ma di fronte alla minaccia il conduttore ha desistito, lasciando che i malviventi portassero via l’orologio.

Dopo l’accaduto, il presentatore di Affari Tuoi ha contattato le forze dell’ordine per denunciare il furto. Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili, che si sono dati alla fuga a bordo dello scooter. Un episodio che riporta l’attenzione su una tecnica di rapina purtroppo diffusa nelle grandi città, e che ha coinvolto, questa volta, uno dei volti più noti della televisione italiana.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
