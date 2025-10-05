Stefano De Martino: "Onore a Scotti, ma la sfida mi accende. Quando è andato via Amadeus, pensavano mi schiantassi"

News VIP

Stefano De Martino e la Ruota della Fortuna: "Vedo Gerry Scotti in tutte le case"

Stefano De Martino, ospite del Rumore Festival organizzato da Fanpage, si è raccontato in un incontro ricco di riflessioni, aneddoti e ironia. Sul palco, l’ex ballerino di Amici oggi conduttore affermato ha ripercorso il suo percorso televisivo, dal debutto alla conquista del prime time di Rai1, soffermandosi in particolare sulla nuova sfida professionale che lo vede contrapposto a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, uno dei pilastri della TV italiana.

Stefano De Martino si confessa: "Non mi sono schiantato. Ora la sfida con Gerry mi motiva"

Con il suo stile diretto e brillante, De Martino ha parlato di come affronta la competizione, di cosa significhi oggi “tenere botta” nel mondo della televisione e del suo approccio al successo, fatto di autoironia e consapevolezza.

Mi prendo poco sul serio e penso che quello che faccio è un mestiere scherzoso”, ha spiegato con il sorriso. Intervistato da Andrea Parrella, il conduttiore ha espresso tutta la sua stima per lo storico volto Mediaset: “È un senatore della televisione italiana”.

Parlando del testa a testa tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, ha aggiunto:

“Onore al merito, questo esperimento è stata la mossa giusta. Questa sfida mi ha acceso. Quando è andato via Amadeus, pensavano che nella migliore delle ipotesi io mi sarei schiantato. Non mi sono schiantato, è andata bene oltre le aspettative. Giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna partita a luglio.”

Poi ha raccontato un aneddoto curioso:

“Io, vi giuro, ricordo che ero a Napoli in una stradina, passeggiavo e attraverso le finestre vedevo il faccione di Gerry da tutti i balconi. Chiamo Pasquale Romano, il dottore di Affari tuoi, e gli dico: ‘Quest’anno è dura, io vedo la ruota in tutte le case’.”

De Martino riconosce che l’access prime time è una questione di abitudine e affetto: “Quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce. Credo che Gerry sia il volto più familiare che ci sia.”Io guardo La Ruota della Fortuna perché le mie partite so già come vanno a finire”.

L'ex ballerino di Amici ha poi aggiunto:

“La sfida mi accende. L’avversario è importante, senza non si può giocare. L’anno scorso eravamo dei bambini in piazza con il pallone in mano e l’unica cosa che potevamo fare era far vedere quanto eravamo bravi a palleggiare. Adesso c’è uno che ti fa correre, è bello. Siamo due squadre che tutte le sere giocano e riempiono lo stadio.”

Il ritorno a Stasera tutto è possibile

De Martino ha parlato anche della decisione di tornare a condurre Stasera tutto è possibile, ammettendo che a volte “il successo di un programma diventa una gabbia d’oro”. Ha scelto però di concedersi un’ultima edizione per affetto verso il suo team:

“I colleghi hanno insistito per farla ancora una volta insieme. È una cosa che espone il programma al rischio di saturare lo spettatore, ma proveremo a rinnovare e cercare nuove chiavi. Mi sono contraddetto solo in questa occasione: su Bar Stella dissi basta, e basta fu.”