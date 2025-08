Stefano De Martino cancella i suoi tatuaggi compreso il nome del figlio: i motivi legati a questa scelta

News VIP

Il noto conduttore e ballerino campano è da diverso tempo che ha preso la decisione di "ripulire" il suo corpo dai diversi tatuaggi che ha fatto in passato, tra cui uno in comune con l'ex Belen Rodriguez e il nome del figlio Santiago.

Stefano De Martino, oggi volto di punta di Rai 1 e padrone di casa del noto game show Affari Tuoi, sta vivendo un periodo professionale d’oro. Ma negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione dei fan non per la televisione, bensì per un cambiamento fisico evidente: la rimozione di alcuni tatuaggi storici.

Stefano De Martino "Sto rimuovendo i tatuaggi, non ve li fate, cambierete idea"

Le immagini pubblicate sui suoi canali social non sono passate inosservate. In diverse foto e video, il conduttore è apparso con cerotti ben visibili sulla base del collo, sulla schiena e sul petto. Segni lasciati dalle sedute di rimozione che hanno già cancellato disegni come un’ancora, due mani che stringono un timone, due spade e persino il nome del figlio Santiago.

Il conduttore ha voluto subito rassicurare i suoi follower, spiegando in un video: “Sono ancora tutto incerottato, ma sto solo rimuovendo dei tatuaggi. È tutto a posto!”.

Questa non è la prima volta che De Martino sceglie di “fare pulizia” sulla propria pelle. Già in passato, e in particolare nel 2022, aveva raccontato il suo punto di vista durante un’intervista a Conferenza Stampa: “

"Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea. Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: ‘Non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso”.

Sul perché di questa decisione, il settimanale Oggi ha avanzato una possibile motivazione:

“Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo. Il motivo? Una pelle ‘più pulita’ per il ruolo da conduttore Rai. Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi?”.

Impegnato con il summer tour dello spettacolo teatrale Meglio stasera!, Stefano De Martino si appresta tornare sul piccolo schermo dopo la conclusione da record della stagione appena conclusa di Affari Tuoi che ha lasciato un’impronta importante nel panorama televisivo italiano In pochi mesi, il conduttore napoletano è riuscito a conquistare telespettatori di ogni età, restituendo allo show quella centralità negli ascolti che mancava da tempo.

L’attesa per il suo ritorno sul piccolo schermo è già altissima. La data ufficiale per l’avvio della nuova stagione era stata inizialmente fissata a domenica 7 settembre. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono emerse indiscrezioni che potrebbero cambiare i piani.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, i vertici Rai starebbero valutando un anticipo della messa in onda, con partenza già martedì 2 settembre. Se la notizia dovesse essere confermata, De Martino avrebbe così l’opportunità di aprire la nuova annata televisiva di Rai 1 in anticipo rispetto alla concorrenza che quest'anno si preannuncia agguerrita con il game show di La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti che sta riscuotendo un inaspettato e considerevole successo nell'access prime time di Canale 5.