Sonia Bruganelli si racconta senza filtri: "Ho tradito solo una volta, mi sono punita per l’aborto. Ora amo di nuovo"

Al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha aperto il cuore sulla sua vita con Paolo Bonolis e sul nuovo amore Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli si è messa a nudo come non aveva mai fatto prima.

Nel suo libro Solo quello che rimane (Sperling & Kupfer), in uscita il 21 ottobre, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha ripercorso la sua vita intrecciandola a sette romanzi che l’hanno segnata.

"Mi sono sentita punita per aver abortito": Sonia Bruganelli apre il cuore sulla sua vita con Bonolis e sul nuovo amore

Un racconto profondo, a tratti doloroso, ma anche pieno di consapevolezza e voglia di ricominciare. Negli studi Elios di Roma, mentre proprio Bonolis registra Avanti un altro, lo show di Canale 5 che lei stessa produce, Sonia Bruganelli ha rilasciato un'intensa intervista al Corriere della Sera, rivelando un lato del tutto inedito di se stessa. Parlando di Paolo, l'imprenditrice romana, ha precisato:

" Nonostante la separazione, il legame tra i due resta forte: “Abitiamo vicini, le porte di casa sono una accanto all’altra. A volte mangiamo insieme, ci vogliamo bene”.

Il libro si apre con un riferimento a L’evento di Annie Ernaux, romanzo sull’aborto. Non è un caso: “

Lo stesso del romanzo di Ernaux – racconta Sonia – un aborto che ho deciso a 24 anni, quando stavo con Paolo da un anno e che ha condizionato tutta la nostra vita insieme. Da allora, per riprendermi quello che non avevo avuto la maturità di scegliere, ho accumulato errori su errori”.

Ricorda quella giovane donna con tenerezza e dolore:

“Mi stavo laureando, mi mantenevo da sola. La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse: che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore. Invece non era pronto. Fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui. Pensavo che, fatto l’intervento, sarebbe finita lì. Mi sbagliavo”.

Dopo il matrimonio e la nascita della loro prima figlia, Silvia, il destino ha messo Sonia davanti a una prova enorme:

“Silvia aveva una cardiopatia, è stata operata appena nata e ha avuto un’ipossia. È stato uno shock. Pensavo: sono stata punita per aver rinunciato al mio primo bambino. Mi sono chiusa in me stessa, vergognandomi di non essere perfetta. Da allora ho inseguito un ideale di maternità irrealizzabile”.

La svolta arriva solo con il tempo e con l’amore di sua figlia:

“Un giorno Silvia mi ha visto piangere e mi ha chiesto: perché piangi? Ho capito che, se il destino le aveva tolto qualcosa, io non potevo toglierle altro con la mia paura. Di tutti i miei figli, oggi lei è la più serena”.

Negli anni, Sonia ha spesso attirato critiche per l’ostentazione del lusso sui social. Oggi ammette che dietro quell’immagine si nascondeva ben altro:

“Mi sono data allo shopping compulsivo. Mi sono atteggiata a str...za perché nessuno pensasse che soffrivo. Il lusso e l’antipatia erano maschere dei miei sensi di colpa”.

Guardando indietro, vede il suo armadio come uno specchio dell’anima:

“Quando ho traslocato, ho guardato la mia cabina armadio e ho pensato: questa è la mia cartella clinica. Era un delirio di loghi e borse. Fra una grande e una piccola sceglievo sempre la grande, per dirmi: me la posso permettere. Ma quello che volevo davvero era la salute di mia figlia”.

La pressione, la paura e la sofferenza hanno avuto un prezzo: “

A New York ho avuto il primo attacco di panico, poi sono arrivati i disturbi alimentari. Smettevo di mangiare, dormivo tutto il giorno. Mi ha salvata mio figlio Davide che mi ha detto: Mamma, ma tu muori? Quella frase mi ha svegliata. Mi sono fatta aiutare. È stato un viaggio lungo”.

Nel corso degli anni si sono rincorse voci di presunti tradimenti. Sonia ha chiarito:

“C’è stata una sola infedeltà, lontana nel tempo: prima della nascita di Adele”. E spiega che, nonostante tutto, tra lei e Bonolis è rimasto un legame profondo e rispettoso.

Oggi nella vita di Sonia c’è un nuovo amore, quello per il ballerino Angelo Madonia:

“È un amore maturo, vero. Lui è più giovane di me, ma per esperienza è più grande. Ha due figlie, ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto”.

Dopo anni di maschere e sensi di colpa, Sonia Bruganelli oggi appare diversa, più leggera, più consapevole:

“Per tutta la vita ho creduto che essere forte significasse non crollare mai. Invece, la vera forza è sapere dire non ce la faccio, mostrare le fragilità e farsi aiutare. I miei figli mi hanno salvata dal buio. Oggi, quello che rimane, è la vita che ho imparato a guardare per quello che è”.