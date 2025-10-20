Sonia Bruganelli a Verissimo: "Ho abortito per amore, ma quel lutto mi è rimasto dentro"

News VIP

Sonia Bruganelli e il suo passato mai raccontato: "Ho perso un figlio per amore, poi ho perso me stessa", la confessione a Verissimo.

Sonia Bruganelli è tornata in televisione come ospite di Verissimo, il talk di Silvia Toffanin, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro. Durante l’intervista, l’ex opinionista del Grande Fratello ha voluto aprirsi completamente, raccontando con grande sincerità alcuni dei momenti più difficili della sua vita: dal dolore di un aborto alla nascita della primogenita Silvia, fino alla fine del matrimonio con Paolo Bonolis.

Un racconto intimo, pieno di emozioni, in cui Sonia ha messo a nudo le fragilità e la forza di una donna che ha imparato a rinascere più volte.

Sonia Bruganelli a Verissimo: “Paolo non era pronto, così scegliemmo la strada dell’aborto"

Parlando dei primi anni della sua storia con Bonolis, Sonia ha raccontato un episodio doloroso e formativo della sua giovinezza:

“Lui non era pronto, quindi scegliemmo la strada dell’aborto. Dico scegliemmo perché da sola non ero in grado. Mia madre mi disse che se avessi voluto, loro ci sarebbero stati, ma io non volevo un figlio, volevo un figlio di un progetto condiviso. Quello non era il nostro caso e scelsi di non fare quel viaggio da sola e investire sulla nostra storia. Sono stata fisicamente forte, ma ci sono lutti che ti porti avanti. Col passare del tempo ho fatto una rincorsa per riprendermi quel bambino, perché se non voleva quella cosa non voleva me. Poi è diventata un’ossessione: vedevo carrozzine ovunque.”

Un racconto toccante che svela quanto quella scelta, pur dettata dall’amore e dalla razionalità, abbia lasciato un segno profondo nella sua vita emotiva La felicità per la nascita della loro prima figlia, Silvia, è stata accompagnata da un momento drammatico: la bambina è nata con una cardiopatia congenita e ha avuto complicazioni gravi durante l’operazione.

“Tutto quello che abbiamo vissuto ci tiene uniti ancora oggi, ma col tempo la coppia ne ha risentito. Quando ci sono state le prime difficoltà, come il jet lag o il bambino che piangeva, mi sentivo morire. Una mancanza d’aria terribile, finché il medico mi disse che stavo avendo un attacco di panico.”

“Sono andata da uno psicologo e in un anno sono riuscita a destrutturarla. Quando oggi mi torna, la gestisco con il respiro. Ho imparato a non combatterla, ma a cavalcarla.”

Il coraggio di Sonia non si è mai espresso solo nelle scelte pubbliche, ma soprattutto nella vita privata. Le sue parole mostrano una madre che ha attraversato la paura e la fragilità, imparando a convivere con la vulnerabilità senza negarla. Nella stessa intervista, la Bruganelli ha ammesso un’altra battaglia personale:“Sono arrivata a 39 anni a soffrire di anoressia, non da ragazzina. Avevo già tre figli. E pensa che mi era sempre piaciuto mangiare.”

Un passaggio sincero e potente, che mostra come i disturbi alimentari possano colpire anche chi, dall’esterno, sembra avere una vita piena e appagante. Sonia ha dimostrato che la guarigione inizia dal riconoscimento, dalla volontà di guardarsi dentro. Infine, Sonia ha affrontato il tema più atteso: la separazione da Paolo Bonolis, dopo un amore lungo più di vent’anni e tre figli.

“Sono stata sincera tardi con Paolo, forse avrei dovuto esserlo prima. Ma c’erano i ragazzi e pensavo che le cose sarebbero andate meglio. Con il tempo sono cambiata. Ero stanca della corazza che mi ero messa da sola. A un certo punto non ce la facevo più. Ho sacrificato il mio matrimonio. Paolo non sempre capiva cosa mi mancasse. Sono andata in analisi, per Paolo invece è una cosa senza senso.”

“Lui è rimasto fermo nel suo stato emotivo, io sono cambiata. E non ci siamo più trovati. Però quotidianamente oggi ci troviamo come padre e madre. Io non rinnego niente. Quando ero più giovane avrei voluto magari un abbraccio diverso, una condivisione diversa. Lui è sempre stato Paolo Bonolis, che doveva e voleva lavorare. Inevitabilmente c’è stato qualche periodo di distacco. Quando una donna poi diventa adulta comprende una serie di cose.”

Sonia ha spiegato che la loro separazione non è stata una frattura improvvisa, ma una conseguenza naturale di percorsi di crescita diversi. Oggi tra loro resta un profondo rispetto, legato dall’amore per i figli e dalla gratitudine per il cammino condiviso.