Serena Enardu rompe il silenzio: "Io e Pago ci siamo lasciati. Rispetto, per favore"

L'ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, ha replicato alle ultime dichiarazioni di Pago sul loro imminente matrimonio.

Nel pomeriggio, Serena Enardu ha deciso di rompere il silenzio sui social, rispondendo pubblicamente a un articolo circolato online che parlava della sua presunta relazione in corso con Pago e di un possibile matrimonio tra i due, al quale sarebbe stata invitata anche Miriana Trevisan, ex moglie del cantante.

Serena Enardu: "Mi viene da ridere quando vedo trasmissioni e interviste dove si parla del matrimonio con Pago e addirittura di inviti già spediti.

La notizia, diventata virale in poco tempo, ha suscitato una reazione piuttosto forte da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha voluto mettere le cose in chiaro nelle sue Instagram stories, svelando per la prima volta la verità sulla sua situazione sentimentale con il cantante:

“Voglio dire… a tutto c'è un limite. È da un po’ che mi chiedete come vanno le cose tra me e Pago e io ho preferito chiudermi in un religioso silenzio perché stiamo attraversando un momento molto delicato. Ma quando vedo certe dichiarazioni fatte con estrema leggerezza in televisione, senza rispetto per ciò che stiamo vivendo, mi vedo costretta a parlare.”

Serena ha poi rivelato che lei e Pago non stanno più insieme da tempo, raccontando anche i dettagli della separazione:

“Io e Pago in questo momento non stiamo insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta, dopo una discussione piuttosto importante. Lui ha preso la sua valigia, se n’è andato e da quel momento non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta, ma la realtà è questa.”

Con tono amareggiato ma deciso, la Enardu ha poi criticato chi, secondo lei, continua a parlare pubblicamente della loro relazione senza rispetto né verità:

“Mi viene da ridere quando vedo trasmissioni e interviste dove si parla del nostro matrimonio e addirittura di inviti già spediti. Ma quale matrimonio? Quale amicizia? Mi chiedo soltanto: possibile che non ci sia un minimo di rispetto per la realtà? Sarebbe bello che, almeno per una volta, chi decide di parlare in televisione raccontasse i fatti veri. Io ho taciuto per settimane, ho scelto il silenzio per rispetto della nostra storia e della nostra privacy. Ora chiedo che anche gli altri facciano lo stesso.”

Infine, un appello diretto e personale:

“Vorrei solo un po’ di rispetto, tutto qui. Perché io l’ho sempre avuto. Ho scelto il silenzio finché ho potuto, ma non posso permettere che si raccontino bugie sulla mia vita come se fosse una trama da fiction. La verità è una, e l’ho detta io.”